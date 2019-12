The Mandalorian: La temporada 2 se estrenará en otoño de 2020

Disney Plus

Si todavía no te recuperas del episodio final de la primera temporada de The Mandalorian, ya puedes, al menos, saber con certeza cuándo regresará a Disney Plus. Jon Favreau, creador de la serie, confirmó en Twitter la fecha de estreno de la temporada 2 de The Mandalorian: otoño de 2020.

Favreau hizo el anuncio con la imagen de un fornido guerrero gamorreano. Quizás recuerdes a esta especie de homínidos de piel verde y rostro parecido al de un cerdo que Jabba the Hut usaba como guardias de su palacio en Tatooine en Star Wars Episode VI: Return of the Jedi (1983).

Season 2 of #TheMandalorian coming Fall 2020 pic.twitter.com/8VQYLDMQ0V — Jon Favreau (@Jon_Favreau) December 27, 2019

Los gamorreanos viven en el planeta Gamorr, en el borde exterior de la galaxia. ¿Significa esto que el mandaloriano visitará este planeta en los nuevos episodios o se topará en Tatooine con alguno de los viejos guardias que sirvió al finado Jabba the Hut?

Disney no ha renovado oficialmente The Mandalorian pero la temporada 2 se da como un hecho, pues ya en julio de 2019, cuatro meses antes del estreno de la serie, Favreau había afirmado que estaba trabajando en los guiones de los nuevos episodios.

La página Web Deadline publicó que fuentes cercanas a la producción del show insinuaron que varios personajes conocidos de las películas de la saga Skywalker aparecerán en la segunda temporada del programa.

