The Mandalorian 2: Todo lo que debes saber sobre la segunda temporada

Si estás enamorado de Baby Yoda, aquí tienes tres buenas noticias: el alienígena verde regresará para una segunda temporada el 30 de octubre de 2020, con personajes históricos y una tercera temporada ya se está preproduciendo.

Disney hizo el anuncio el miércoles, 2 de septiembre de 2020, en un breve comunicado en starwars.com, en el que anunció la fecha y reveló el logotipo de la temporada 2, que ahora sí incorpora a Baby Yoda junto con el mandaloriano.

El nuevo póster oficial de la temporada 2 de The Mandalorian fue dado a conocer el martes, 15 de septiembre de 2020, a través de redes sociales.

La revista Entertainment Weekly publicó el martes, 8 de septiembre de 2020, las primeras imágenes de la segunda temporada de The Mandalorian, confirmando que tendrá ocho episodios aunque de distinta duración.

#TheMandalorian strikes back! After an Emmy-nominated first season, @StarWars series creator @Jon_Favreau and executive producer marvels at The Child’s fame and shares the first look at season 2. https://t.co/oiYGDJtdTo Story by: @JamesHibberd pic.twitter.com/rZDyMJpgFc — Entertainment Weekly (@EW) September 8, 2020

La revista solo mostró imágenes de los personajes principales vistos en la primera temporada, sin confirmar quiénes serán las nuevas figuras que se incorporan a la historia en los nuevos episodios.

The Hollywood Reporter reportó el viernes 8 de mayo de 2020, que el mítico Boba Fett aparecerá en la segunda temporada, interpretado por el neozelandés Temuera Morrison (Aquaman). El actor ya ha trabajado en el universo Star Wars, pues le dio vida a Jango Fett y al Comandante Rex en Star Wars Episode II: Attack of the Clones (2002).

El ingreso de Boba Fett genera muchas preguntas, pues la última vez que se supo de él, había caído en el pozo de Sarlacc, en Tatooine, al inicio de la película Star Wars Episode VI: Return of the Jedi (1983). Una teoría, de muchas, dice que pudo escapar. Si te interesan estas teorías, puedes leer la guía de The Mandalorian elaborada por CNET en Español.

También se menciona que no veríamos a Boba Fett sino a su armadura. El traje de Boba Fett sería usado por el actor Timothy Olyphant, quien podría personificar a Cobb Vanth, dado a conocer en la serie de novelas de Star Wars titulada Aftermath, escritas por Chuck Wendig.

Además de ese golpe a la nostalgia, Variety informó el 21 de abril, que Jon Favreau, creador de The Mandalorian, trabaja en los guiones de la tercera temporada, aunque el sitio no citó fuentes oficiales.

Variety añadió que el departamento de arte, liderado por el vicepresidente y director creativo ejecutivo de Lucasfilm, Doug Chiang, llevan ya semanas elaborando los conceptos de los nuevos capítulos. Igualmente, un documental sobre la realización de la primera temporada, se estrenará el 4 de mayo. Disney Plus aprovechará que esa fecha es "el día de Star Wars".

Hasta aquí, las novedades de la tercera temporada, revisemos ahora todos los detalles de la segunda entrega y cómo se han ido anunciando las noticias de la saga.

Este 5 de mayo de 2020, se confirmó que Robert Rodriguez (From Dusk Till Dawn, Sin City o Planet Terror) será uno de los directores de la segunda temporada. "Me siento realmente honrado de decir que tengo el privilegio muy raro de dirigir a la estrella más grande del universo", escribió el propio director en Twitter.

I am truly humbled to say I have now had the very rare privilege of directing the biggest star in the universe. @StarWars #TheMandalorian #MayThe4th #StarWarsDay pic.twitter.com/pcmzOHfgaW — Robert Rodriguez (@Rodriguez) May 5, 2020

Así, el cuerpo de directores de la segunda temporada queda constituido por el creador de la serie, Jon Favreau; Taika Waititi (Thor: Ragnarok y Jojo Rabbit); Dave Filoni (Star Wars: The Clone Wars y Star Wars Rebels); Peyton Reed (Ant-Man); Carl Weathers (Hawai 5.0); Bryce Dallas Howard (Dads) y Rick Famuyiwa (Dope y Deborah Chow).

Además, Sam Hargrave, director de la popular película Extraction (2020) en Netflix, confesó en una entrevista que ayudó a diseñar algunas escenas de acción en la segunda temporada de The Mandalorian.

El martes 4 de febrero, el presidente de Disney, Bob Iger, anunció la fecha de la segunda parte de The Mandalorian durante un encuentro con inversionistas y si bien no dio un día exacto para el estreno de la nueva temporada, aseguró que habrán "nuevos personajes" e "historias en nuevas direcciones".

Muchos fanáticos esperan que en la segunda temporada aparezcan rostros conocidos de la saga. Pero mientras se confirman algunos personajes, es un alivio saber que seguiremos viendo al carismático personaje que se asemeja a Yoda.

Favreau ya había informado a finales de 2019, via Twitter, que la segunda temporada de la serie se estrenaría en otoño de 2020 en .

Season 2 of #TheMandalorian coming Fall 2020 pic.twitter.com/8VQYLDMQ0V — Jon Favreau (@Jon_Favreau) December 27, 2019

Favreau tuiteó la información el viernes, 27 de diciembre de 2019, mismo día en que se emitió el episodio final de la primera temporada de The Mandalorian, que causó muchas reacciones positivas en redes sociales y que sentó bases importantes para la historia que se contará en la temporada 2.

En julio de 2019, con motivo del estreno de The Lion King, Jon Favreau aseguró en el programa de Jimmy Kimmel que se estaba "divirtiendo" escribiendo los guiones de la segunda temporada de The Mandalorian. "Es como abrir tu baúl de muñecos y jugar con todos los juguetes de Star Wars juntos. La estamos pasando muy bien", dijo.

Posteriormente, Favreau se ha dedicado a mandar saludos desde el propio set, subiendo imágenes a su cuenta en Instagram, con la etiqueta "#TheMandalorian season 2". Aunque sin adelantar nada de la trama —recién fue el 27 de diciembre de 2019 que se terminó de transmitir la temporada 1.

Si las palabras del propio director de The Mandalorian no te convencen, existe otro testimonio que indica que no solo la segunda temporada está escrita, sino que ya se está grabando.

En una entrevista con The Wrap, Rian Johnson, director de Star Wars: The Last Jedi, confesó que había visitado el set de la serie y se sorprendió al ver a Baby Yoda, el pequeño alienígena que se ha convertido en una fiebre viral en las redes sociales. "El productor me lanzó una mirada penetrante mientras me decía 'No puedes decir ni una palabra de esto'. Estaré guardando ese secreto en mi corazón para siempre. Los memes son increíbles. Soy muy pro-Baby Yoda", dijo Johnson.

El ilustre visitante afirmó que estuvo en el foro un mes antes del estreno de The Mandalorian y es aquí donde viene lo interesante. Si le creemos a las palabras de Johnson, los tiempos de producción dicen que realmente estaba en el set de la segunda temporada, porque un mes antes del estreno ya habían culminado las grabaciones de la primera.

Y ya, para darle la estocada al tema, Carl Weathers, quien interpreta a Greef Karga, dijo a la revista SFX, que su personaje tendrá más acción en la siguiente temporada.

"Creo que (la historia de fondo de Greef) está guardada para la segunda temporada. Pero puedes echar un vistazo a Greef y quién es él a través de las historias de la primera temporada. Hay algunas indicaciones realmente fuertes que te dan una idea de quién es él. Pero nunca nos dejamos llevar por completo", dijo Weathers.

Weathers dio a entender que su personaje no se mueve en una sola línea entre el bien y el mal, pues ha sido enemigo y ha ayudado al personaje principal, que interpreta Pedro Pascal. "Es mucho más interesante interpretar a un personaje que no tiene una sola dimensión. Su historia (la del personaje) se abre más adelante y ciertamente debes tener un ojo sobre él).

Weathers, conocido por ser el compañero de Arnold Schwarzenegger en Predator o por su personaje Apollo Creed en Rocky, dirigió recientemente un episodio de Hawaii Five-0. Suena como uno de los posibles directores de la segunda temporada.

¿De qué va la segunda temporada?

Si por casualidad has vivido en una cueva en los últimos años y no sabes de qué va este spin-off de Star Wars, te contamos la premisa: The Mandalorian ocurre cinco años después de la caída del Imperio —cinco años después del Episodio VI, Return of the Jedi— y antes del surgimiento de la Primera Orden. Seguiremos entonces las tribulaciones de un pistolero solitario en los confines de la galaxia antes de los tiempos de autoridad de la Nueva República.

La primera temporada consta de ocho capítulos y en el primero se develó la gran sorpresa del año: la existencia de Baby Yoda. Aunque en la serie se le conoce solo como "The child" y no hay relación con el maestro Jedi directamente, el público lo inmortalizó como Baby Yoda. Este ser de 50 años (recuerda que Yoda vivió como 900), apenas está mostrando su gran poder, por lo que en la segunda temporada podría ser clave.

La primera temporada concluyó con el mandaloriano (Pedro Pascal), desafiando al gremio y encargándose de The child. Por eso abandona el mundo de los cazarrecompensas y se separa de Greef Karga (Carl Weathers), Cara Dune (Gina Carano) y Moff Gideon (Giancarlo Esposito). Este último, se presume, será el gran enemigo de la segunda entrega.

Igualmente, no podemos olvidar que según Pablo Hidalgo, creativo y ejecutivo de Lucasfilm, existe una base de datos con 17,000 personajes de la saga, los planetas en los que aparecen y 20,000 años de historia de todo ese universo, a la que llaman el Holocrón. Con este archivo, es imposible que falten historias para continuar con la exitosa serie.

Más sables de luz

Esta es una gran noticia para los seguidores de la serie. Parece que los productores quieren equiparar la ausencia de sables en la la primera temporada.

Según Comicbook, el actor Giancarlo Esposito, que encarna al antagonista Moff Gideon, ha usado el Darksaber en las grabaciones de la segunda temporada. "Los muchachos de utilería preguntaban por mí, porque estaba un poco conmocionado y tenía problemas con alguien más, lo que espero que disfruten cuando lo vean". Ese "alguien más" es otro personaje de la serie, al que enfrentará Gideon.

El Darksaber es un sable de luz de color negro asociado a la mitología de los mandalorianos. "La acción con el Darksaber es épica, tan épica como lo que ocurre en este programa. Y debo mencionar que soy el único personaje en esta primera temporada que pudo ser honrado con tener ese sable de luz. Así que se siente maravilloso", acotó el actor.

Esposito también respondió entre risas cuando le preguntaron si la pelea con sables de luz podría ser con Baby Yoda: "De ninguna manera [ríe]. El bebé es muy poderoso, incluso sin el sable". Pero añadió: "Creo que el bebé tiene mucha curiosidad por saber qué es. Así que se sentirán entusiasmados e inspirados cuando vean la escena a la que me refiero en la segunda temporada".

Una de las sorpresas del capítulo final de la primera temporada es que reveló que Gideon tenía el Darksaber. Hasta el momento no se sabe cómo fue posible que lo tuviera. Es probable que esos se explique en la segunda temporada.

¿Veremos más personajes conocidos de la saga Star Wars en la serie?

Pues parece que sí. Según publicó el viernes 20 de marzo la página Web SlashFilm, la actriz Rosario Dawson (Luke Cage, Daredevil) fue contratada para interpretar al popular personaje de Ahsoka Tano.

Ahsoka Tano aparece en las series animadas Star Wars: The Clone Wars (2008-2020) y Star Wars Rebels (2014-2018). Ella fue la Padawan de Anakin Skywalker, una joven aprendiz de Jedi que fue injustamente acusada de un actor terrorista. Tras demostrarse que era inocente, Tano abandonó la orden.

Dawson no sería la única mujer que se suma a la segunda temporada. Según el blog Making Star Wars, que ha aportado mucha información desde que comenzó esta serie, Jamie Lee Curtis, la famosa actriz de Halloween, fue vista en el set de The Mandalorian, lo que ha generado una ola de rumores.

"Existe la posibilidad de que Jamie Lee Curtis sea una de las estrellas en la segunda temporada de The Mandalorian. Puedo verla interpretando cualquier personaje, desde un rebelde hasta un solado imperial. Ella realmente tiene el poder de interpretar a cualquiera y tiene un poco de esa cualidad de estrella, como Carrie Fisher (Princesa Leia), que ya no vemos mucho", escribió Jason Ward, editor de Making Star Wars.

Debemos advertir, sin embargo, que Curtis están inmersa en una nueva entrega de Avatar, la famosa película de James Cameron y el set de esta cinta está muy cerca del de The Mandalorian. Con los días confirmaremos si fue una simple visita o si realmente formará parte de la segunda temporada.

Making Star Wars, ya había adelantado que el actor Michael Biehn (Terminator y Aliens 2: El regreso) se une al reparto. Según Jason Ward, editor de la página Web, el padre de John Connor en la primera Terminator interpretará a un viejo cazarrecompensas, que forma parte importante en el pasado de Din Djarin (Pascal). El medio también asegura que el comediante Bill Burr volverá el show. El actor ya estuvo en el sexto episodio e interpretó a un mercenario de nombre Mayfeld.

También se menciona la participación de la actriz Katee Sackhoff (Battlestar Galactica), quien aparentamente dará vida a Bo-Katan Kryze, una guerrera mandaloriana a la que la actriz aportó la voz en inglés en las series animadas Star Wars: The Clone Wars y Star Wars Rebels.

Además, el sitio web Deadline informó que se está discutiendo la posibilidad de ver otros rostros conocidos de la saga en la segunda temporada. "Fuentes internas han insinuado que varios personajes establecidos de la mitología de películas de la saga Skywalker aparecerán durante la segunda temporada del programa", dice el texto publicado el 2 de diciembre en Deadline.

Igualmente, cuando Favreau tuiteó que el estreno de la segunda temporada sería en otoño de 2020 en Disney Plus, lo hizo con una imagen de un Gamorrean, una especie de cerdo de piel verde vista en el universo de La guerra de las galaxias, específicamente en El retorno del Jedi de 1983. Esta especie servía como los guardias de Jabba the Hutt, lo que ha alimentado las especulaciones de ver al famoso personaje que apresó a la princesa Leia.

Pero hay un problema, como la serie tiene lugar entre Return of the Jedi y la primera entrega de la trilogía más reciente, Star Wars: The Force Awakens, Jabba fue estrangulado precisamente en Return of the Jedi.

Según la página de videojuegos, gamesradar, otro personaje que podríamos ver en la secuela es Iden Versio, la protagonista en el videojuego canónico Star Wars Battlefront II. Este personaje era una soldado que sirvió en las fuerzas armadas del Imperio Galáctico.

Cuando se le preguntó en Twitter a la actriz Janina Gavankar, quien la interpretó en el juego, si podía repetir el papel, respondió: "Tendrá que preguntarle al Sr. Dave Filoni".

Filoni, quien dirigió el primer episodio de The Mandalorian, no ha respondido a los rumores hasta el momento.

En todo caso, la enorme popularidad de "The Child" —más y mejor conocido de manera extraoficial como Baby Yoda— en la serie, le da sentido a la posibilidad de ver más personajes populares en el show de Disney o, al menos, de conocer el origen de algunos de ellos.

IndieWire por ejemplo, especula que es muy probable que en la segunda temporada veamos una versión joven de Leia o Han Solo. Pero en la nota se centran en un personaje: Boba Fett.

"Los fanáticos han esperado que Boba Fett aparezca en la serie, ya que también es un cazarrecompensas como el personaje principal del programa (el mandaloriano). Boba Fett debutó en Empire Strikes Back y aparentemente fue asesinado en Return of the Jedi, pero se sabe que la franquicia de Star Wars resucita a muchos personajes que los fanáticos piensan que están muertos".

Palpatine en Rise of Skywalker o el cameo de Darth Maul en Solo, son ejemplos que alimentan la especulación de IndieWire.

¿Quién dirigiría la segunda temporada?

Según el comunicado de Disney Plus, los directores de la segunda temporada incluyen algunos directores que realizaron episodios en la primera temporada y otros que debutan en la serie. Sus nombres son:

Jon Favreau (The Lion King, Iron Man)

Dave Filoni

Bryce Dallas Howard

Rick Famuyiwa

Carl Weathers

Peyton Reed ( Ant-Man and the Wasp

Robert Rodríguez Alita: Battle Angel

Fecha de estreno, tráiler e imágenes

El esperado primer tráiler de la temporada 2 de The Mandalorian fue lanzado el martes, 15 de septiembre de 2020. El avance no mostró a ninguno de los nuevos personajes que se ha reportado que aparecerán, aunque sí aparece una misteriosa figura con un manto que luce como una caballera Jedi (aunque no es Rosario Dawson, por lo que no luce que sea Ahsoka Tano).

El avance confirma que volveremos a Tatooine (pues aparece un guerrero de las arenas montado en un Bantha) y que visitaremos un planeta nevado. Igualmente, se ve a la nave del mandaloriano perseguida por dos naves de Ala X de la nueva República y al protagonista a bordo de un barco.

La segunda temporada se estrenará el 30 de ocubre de 2020 en Disney Plus para aprovechar el tirón del mercadeo que tiene Star Wars para generar dinero en juguetes, algo que al parecer no estuvo muy bien afinado con Baby Yoda. El muñeco de este personaje —que todos adoraron desde su aparición en la serie—, no estuvo disponible inmediatamente, a pesar de la gran expectativa de los fanáticos.

El 8 de marzo, Baz Idione, director de fotografía de la serie, publicó una imagen en la que informaba que el rodaje de la segunda temporada había finalizado. Por lo que, el próximo paso, es la postproducción. "Este es el final de la segunda temporada", se lee en el mensaje, y en la imagen se puede leer el nombre del director Dave Filoni, quien se encargó del piloto y del quinto capítulo de la primera temporada.

De manera que es probable que pronto tengamos nuevas imágenes y un teaser. Cuando se dé esta información, actualizaremos esta nota. Mientras tanto, te dejamos el tráiler de la primera temporada.

Nota del editor: Este artículo se actualiza con frecuencia.