The Mandalorian: Todo lo que debes saber de la segunda temporada

Si estás enamorado de Baby Yoda, aquí tienes una buena noticia: habrá más del pequeño alienígena verde. La mala noticia, sin embargo, es que Disney aún no confirma la segunda temporada de The Mandalorian para su servicio de streaming. ¿Cómo es posible tal contradicción? A continuación te lo explicaremos.

En julio de 2019, con motivo del estreno de The Lion King, Jon Favreu aseguró en el programa de Jimmy Kimmel que se estaba "divirtiendo" escribiendo los guiones de la segunda temporada de The Mandalorian. "Es como abrir tu baúl de muñecos y jugar con todos los juguetes de Star Wars juntos. La estamos pasando muy bien", dijo.

Posteriormente, Favreu se ha dedicado a mandar saludos desde el propio set, subiendo imágenes a su cuenta en Instagram, con la etiqueta "#TheMandalorian season 2". Aunque sin adelantar nada de la trama —después de todo, aún no acaba de transmitirse la temporada 1.

Si las palabras del propio director de The Mandalorian no te convencen, existe otro testimonio que indica que no solo la segunda temporada está escrita, sino que ya se está grabando.

En una entrevista con The Wrap, Rian Johnson, director de Star Wars: The Last Jedi, confesó que había visitado el set de la serie y se sorprendió al ver a Baby Yoda, el pequeño alienígena que se ha convertido en una fiebre viral en las redes sociales. "El productor me lanzó una mirada penetrante mientras me decía 'No puedes decir ni una palabra de esto'. Estaré guardando ese secreto en mi corazón para siempre. Los memes son increíbles. Soy muy pro-Baby Yoda", dijo Johnson.

El ilustre visitante afirmó que estuvo en el foro un mes antes del estreno de The Mandalorian y es aquí donde viene lo interesante. Si le creemos a las palabras de Johnson, los tiempos de producción dicen que realmente estaba en el set de la segunda temporada, porque un mes antes del estreno ya habían culminado las grabaciones de la primera.

¿De qué va la segunda temporada?

Si por casualidad has vivido en una cueva en los últimos años y no sabes de qué va este spin-off de Star Wars, te contamos la premisa: The Mandalorian ocurre cinco años después de la caída del Imperio —cinco años después del Episodio VI, Return of the Jedi— y antes del surgimiento de la Primera Orden. Seguiremos entonces las tribulaciones de un pistolero solitario en los confines de la galaxia antes de los tiempos de autoridad de la Nueva República.

La primera temporada consta de 10 capítulos y en el primero se develó la gran sorpresa del año: la existencia de Baby Yoda. Aunque hay que decir que en la serie se le conoce solo como "The child" y no hay relación con el maestro Jedi directamente, sin embargo el público lo conoce ya como Baby Yoda. Al menos, lo que sabemos es que existe esta raza de seres con gran poder y el arco argumental, gracias a que apenas tiene 50 años (recuerda que Yoda vivió como 900), da para un gran desarrollo.

De hecho, si Rian Johnson no se equivocó en su declaración, que el tierno alienígena esté en la segunda temporada nos indica que el personaje es tan trascendental como el mismo protagonista.

Igualmente, no podemos olvidar que según Pablo Hidalgo, creativo y ejecutivo de Lucasfilm, existe una base de datos con 17,000 personajes de la saga, los planetas en los que aparecen y 20,000 años de historia de todo ese universo, a la que llaman el Holocrón. Con este archivo, es imposible que falten historias para continuar con la exitosa serie.

¿Quién dirigiría la segunda temporada?

La página especializada en entretenimiento, Screen Rant, no solo aseguró que habrá una segunda temporada sino que puso el nombre del primer director escogido: Carl Weathers. Este señor le da vida a Greef Karga en la propia serie. Según la página, Favreu se podría reservar otro capítulo, lo mismo que el guioinista Dave Filoni.

Weathers, conocido por ser el compañero de Arnold Schwarzenegger en Pradator o por su personaje Apollo Creed en Rocky, dirigió recientemente un episodio de Hawaii Five-0.

Fecha de estreno, tráiler e imágenes

Por ahora no hay fecha de estreno de la segunda temporada, pero se espera, según los tiempos de producción, que se estrene para el último semestre de 2020 y así aprovechar el tirón del mercadeo que tiene Star Wars para generar dinero en juguetes, algo que al parecer no estuvo muy bien afinado con Baby Yoda, juguete que todos quieren pero aún no está disponible.

Cuando aparezcan las primeras imágenes y tráilers, actualizaremos esta nota. Mientras tanto, te dejamos el tráiler de la primera temporada.