The Mandalorian: primera imagen de la nueva serie de Star Wars

Ahora podemos ver cómo luce The Mandalorian.

El jueves, un día luego de que el guionista y productor Jon Favreau revelara que The Mandalorian era el título de la nueva serie de Star Wars, la primera fotografía oficial fue divulgada. La serie con actores será transmitida en la futura plataforma de streaming de Disney, que saldrá al aire en 2019.

"¡La producción en la primera serie con actores de Star Wars ha comenzado!", anunció Star Wars.com al compartir la imagen. "Luego de las historias de Jango y Boba Fett, surge otro guerrero en el universo Star Wars. The Mandalorian se desarrolla luego de la caída del Imperio y antes del surgimiento de la Primera Orden. Seguimos las aventuras de un pistolero solitario en los confines extremos de la galaxia, lejos de la autoridad de la Nueva República".

La publicación de la imagen confirmó el papel de Favreau en la serie, y reveló una impresionante lista de realizadores que dirigirán episodios del show, que incluye a Dave Filoni (Star Wars: The Clone Wars, Star Wars Rebels), Deborah Chow (Jessica Jones), Rick Famuyiwa (Dope), Bryce Dallas Howard (Solemates), and Taika Waititi (Thor: Ragnarok).

Favreau publicó el miércoles una imagen en Instagram -- que semeja el texto introductorio que aparece en las películas de la saga Star Wars -- declarando que la serie se llama The Mandalorian y compartiendo información sobre la trama.

El planeta Mandalore es descrito en StarWars.com como "un orgulloso mundo con una profunda cultura guerrera", que es "hogar de varios clanes unidos por el mandato de Bo-Katan Kryze, portador de la Espada Oscura (Darksaber)".

Los comentarios en el Instagram de Favreau fueron mayormente positivos. Un usuario llamado acoustic_baby dijo "Callense y tomen el dinero de una vez".

Y chewbacookie añadió: "¡Esto suena intrigante! ¡Parece un Western!"

En marzo pasado, Disney anunció que Favreau escribiría y produciría la serie. La plataforma de streaming de Disney se espera que debute en 2019 (aún sin fecha específica).

"Si me dijeras a los 11 años que un día contaría historias en el universo de Star Wars, no te hubiera creído", dijo Favreau en ese momento. "No puedo esperar para embarcarme en esta emocionante aventura".

Emocionante y costoso: en agosto, The New York Times informó que se espera que los diez episodios de la serie de Favreau cuesten aproximadamente US$100 millones en total. (La primera temporada de Game of Thrones costó aproximadamente la mitad de eso).

