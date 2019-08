The Mandalorian: Mira el primer tráiler de la serie de Disney Plus

Es la primera serie con actores de Star Wars. Se llama The Mandalorian y es una de las grandes apuestas de la futura plataforma Disney+ (Disney Plus). Disney lanzó el viernes 23 de agosto el esperado primer tráiler de la serie, durante la expo D23, en Anaheim, California. The Mandalorian se estrena el 12 de noviembre exclusivamente en Disney Plus.

La plataforma también dio a conocer el primer póster de la serie producida por Jon Favreau (The Lion King) y que contará con 10 episodios en su primera temporada.

El actor chileno Pedro Pascal (Narcos, Game of Thrones) es el protagonista de la serie, encarnando a un solitario pistolero proveniente del planeta Mandalore y viviendo aventuras en los confines más remotos de la galaxia.

Además de Pascal, el elenco de The Mandalorian está formado por Gina Carano (Deadpool), Giancarlo Esposito (Breaking Bad), Emily Swallow (Supernatural), Carl Weathers (Predator), Omid Abtahi (American Gods), Werner Herzog (Grizzly Man) y Nick Nolte (Affliction).

La primera temporada de The Mandalorian se estrena el 12 de noviembre en Disney+ (Disney Plus). La plataforma estará disponible en Latinoamérica en 2020.