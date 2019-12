The Mandalorian: Así quedó la historia para la segunda temporada

Disney Plus

A continuación hay spoilers del episodio 8 de la temporada 1 de The Mandalorian.

Aunque no hay una declaración oficial de Disney, Jon Favreau, creador de The Mandalorian, admitió que ya está trabajando en los guiones de la segunda temporada del show. Así que resulta interesante hacer un repaso de cómo quedó la historia tras el octavo y último episodio de la temporada 1, emitido el viernes, 27 de diciembre de 2019, en Disney Plus.

El episodio final revela mucho sobre los temas principales que dominarán la segunda temporada de The Mandalorian.

Aunque ya conocemos su nombre real (Din Djarin) y de cómo los mandalorianos lo rescataron de niño tras la muerte de sus padres, seguimos sin saber cómo fue criado y aprendió las costumbres de los mandalorianos. Quizás ahora los flashbacks exploren esa otra etapa de su vida.

Está claro que el mandaloriano se quedará con Baby Yoda para protegerlo, como si fuera su hijo, mientras encuentra su planeta de origen. Así, la temporada 2 seguirá explorando la dinámica del callado y arriesgado pistolero, acostumbrado al peligro y a la acción, criando a un niño con dominio de la Fuerza. El guerrero que cuida a un bebé es un tema ya visto en historias de samuráis.

Cara Dune (Gina Carano) y Greef Karga (Carl Weathers) permanecerán en Nevarro para mantener el lugar libre del control de las fuerzas sobrevivientes del Imperio. Sin duda, volveremos a ver cómo el camino de estos personajes se cruza con el del mandaloriano.

Lo más importante: Moff Gideon (Giancarlo Esposito) posee la legendaria Darksaber de los mandalorianos. Es la espada negra forjada hace mil años y que unía a los mandalorianos en su lucha contra el Imperio. Esto indica que Moff Gideon desempeñó un papel importante en la casi extinción de los mandalorianos y que es un enemigo peligroso para el protagonista de la serie.

El origen de Baby Yoda quedó sin explicarse. ¿Es un clon de Yoda? ¿Es el elegido para dar equilibrio a la Fuerza? ¿Por qué lo quiere Moff Gideon? Son preguntas que necesitan respuesta en la temporada 2.

