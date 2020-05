The Mandalorian: Boba Fett aparecerá en la segunda temporada, reporte

Lucasfilm

La noticia es una bomba atómica en la saga Star Wars: según publica The Hollywood Reporter el viernes, 8 de mayo, Boba Fett aparecerá en la segunda temporada de The Mandalorian, en Disney Plus, prevista a estrenarse en octubre de 2020.

The Hollywood Reporter añade que el actor neozelandés Temuera Morrison será quien interprete a Boba Fett en la segunda temporada de la serie. Morrison es un veterano de Star Wars pues fue quien dio vida a Jango Fett en Star Wars Episode II: Attack of the Clones (2002). Esta decisión tiene lógica, pues en las precuelas se revela que Boba Fett es un clon de Jango.

La gran pregunta es: ¿no vimos morir a Boba Fett al caer en el pozo de Sarlacc, en Tatooine, al inicio de la película Star Wars Episode VI: Return of the Jedi (1983)? Durante años se especuló en novelas de Star Wars, no aceptadas ahora como oficiales, sobre la posibilidad de que Boba Fett logró escapar. Si te interesan estas teorías, puedes leer la guía de The Mandalorian elaborada por CNET en Español.

Reproduciendo: Mira esto: Rise of the Resistance: La nueva atracción de Disneyland...

De ser ciertos los rumores sobre el regreso de Boba Fett a Star Wars, la segunda temporada de The Mandalorian se vuelve cada vez más interesante, con la aparición de Ahsoka Tano (interpretada por Rosario Dawson) y la presencia del sable de luz Darksaber en poder del villano Moff Gideon (Giancarlo Esposito).

En la saga Star Wars, Boba Fett es un cazarrecompensas que usa una armadura mandaloriana, responsable de capturar a Han Solo en Cloud City en The Empire Strikes Back (1980) y entregarlo a Jabba the Hutt, jefe de una organización criminal en Tatooine. ¿Cómo será el encuentro del mandaloriano (Pedro Pascal) con el legendario Boba Fett?

Según The Hollyood Reporter, Boba Fett desempeñará un pequeño papel en la segunda temporada. Algunos fanáticos sostienen que su figura fue sugerida en el quinto episodio -- titulado The Gunslinger -- de The Mandalorian, en el que un personaje misterioso (del que solo vemos las botas y la capa) se acerca al cuerpo sin vida de Fennec Shand (Ming-Na Wen).

La segunda temporada de The Mandalorian se estrena en octubre de 2020 en Disney Plus.