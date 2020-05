Disney asegura que no retrasará el estreno de The Mandalorian 2

Disney Plus

La pandemia de COVID-19 no solo afectó a Disney con el cierre de salas y cambios en el calendario de estrenos; también detuvo la producción de series originales para la plataforma de streaming Disney Plus. Pero el presidente ejecutivo de la compañía, Robert Chapek, aseguró el lunes, 11 de mayo, en una entrevista con CNBC, que el estreno de la segunda temporada de The Mandalorian se mantiene previsto para octubre.

Chapek, según publica Deadline, explicó que la serie de Star Wars completó su rodaje antes de que el brote de coronavirus parara todas las filmaciones en Estados Unidos. "Y hemos trabajado todo este tiempo en postproducción. No hay retrasos en The Mandalorian".

Otras series originales de Disney Plus que también completaron su rodaje antes de que se impusieron las normas de distanciamiento social y confinamiento son WandaVision y The Falcon and the Winter Soldier.

La postproducción en ambas series puede continuar de forma remota para añadir efectos visuales, por ejemplo. Pero Chapek no hizo menciones a las fechas de estreno de las series de Marvel en Disney Plus. Así que es posible que, en estos casos específicos, haya cambios en el calendario de lanzamientos.