Serie de 'The Lord of the Rings' en Amazon: Fecha de estreno, elenco y teorías

En septiembre de 2017, la revista Variety reseñó un cambio de dirección en Amazon, que fue resumido en la siguiente frase: Jeff Bezos, presidente de Amazon, desea que su plataforma de streaming tenga la próxima Game of Thrones. ¿Y qué mejor opción entonces que acudir a la "madre" de todas las novelas de fantasía, la épica obra The Lord of the Rings, de J.R.R. Tolkien?

Pues eso es lo que hizo Amazon en marzo de 2018, adquirió los derechos de la obra de Tolkien para producir una serie ambientada en el universo descrito en The Lord of the Rings.

Según la agencia de noticias Reuters, la negociación entre Amazon, la editorial Harper Collins, el estudio de cine New Line Cinema y los herederos de J.R.R. Tolkien (Tolkien Estate and Trust) costó US$500 millones. De este monto, la mitad, US$250 millones, corresponde a los derechos de la novela escrita por J.R.R. Tolkien y que fueron comprados por Amazon en noviembre de 2017. Y los US$250 millones restantes, calcula Reuters, cubren los costos de producción y mercadeo de las primeras dos temporadas de la serie.

Tom Shippey, académico experto en la obra de Tolkien y quien fue contratado por Amazon como asesor literario de la serie, declaró en una entrevista en agosto de 2019, que la primera temporada de The Lord of the Rings tendrá 20 episodios, lo que rompe con la tendencia reciente en las plataformas de streaming de ocho o 10 capítulos por temporada.

En pocas palabras, estamos hablando de una superproducción digna de Game of Thrones o de cualquier película del género fantástico en el cine, como la adaptación que el director neozelandés Peter Jackson realizó de The Lord of the Rings en la trilogía de película estrenada entre 2001 y 2003.

Esa es la aspiración de Amazon con esta nueva serie basada en El señor de los anillos, crear un evento de streaming de alcance global, del que todo el mundo hable y atraiga suscriptores a la plataforma.

¿Quiénes son los creadores de la serie?

La serie sobre The Lord of the Rings aún no dispone de título definitivo. Sus showrunners son los productores y guionistas J.D. Payne y Patrick McKay, conocidos por haber escrito la primera versión del guión de la película Star Trek Beyond (2016).

"Nos sentimos como Frodo, saliendo de la Comarca, con una gran responsabilidad a nuestro cuidado: es el comienzo de la mayor aventura de nuestras vidas", afirmaron Payne y McKay en un comunicado en julio de 2018, cuando se anunció su designación como showrunners.

El show tendrá como consultor y productor a Bryan Cogman, considerado por George R.R. Martin como el guionista de Game of Thrones que mejor conocía las novelas que inspiraron la serie de HBO.

Cogman trabajó en Game of Thrones desde su inicio, primero como asistente de los creadores del show, David Benioff y D.B. Weiss, hasta alcanzar el estatus de guionista -- escribió 11 episodios -- y productor ejecutivo. Amazon contrató a Cogman en septiembre de 2018 y en mayo de 2019 reveló que su tarea será desarrollar la adaptación de The Lord of the Rings.

El show cuenta con estos guionistas: Jason Cahill, Bryan Cogman, Justin Doble, Stephany Folsom, Gennifer Hutchison, Patrick McKay, Glenise Mullins, J.D. Payne y Helen Shang.

Como novedad, Amazon contrató a Tom Shippey, profesor universitario experto en la obra de J.R.R. Tolkien, para que valide que los guiones respetan la historia original. En pocas palabras, la serie no podrá alterar los acontecimientos históricos de la Tierra Media tal como los describió Tolkien en sus novelas y apéndices; pero los guionistas sí podrán introducir nuevos personajes dentro de ese mundo.

Amazon produjo un video en julio de 2019 para presentar al equipo que está trabajando en la producción de la serie.

Meet our Fellowship. pic.twitter.com/Npouu6ZlRt — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) July 27, 2019

Sinopsis y teorías

Un dato importante: la serie no es una adaptación de la novela The Lord of the Rings (1954), así que no veremos al hobbit Frodo, Gollum, Aragorn, Legolas o Gandalf, así como a ningún otro integrantes de la llamada Comunidad del Anillo.

Amazon divulgó un mapa interactivo de la Tierra Media, que muestra los lugares en los que se desarrollará la historia. Y la cuenta oficial de la serie en Twitter ha divulgado cinco mapas de algunas de las regiones específicas de ese gran mapa. Los nombres de las regiones, islas y cordilleras revelan que este mapa muestra la llamada Segunda Era de la Tierra Media, confirmando que el show estará ambientado miles de años antes de los acontecimientos vistos en las películas de Peter Jackson.

One Ring to rule them all, One Ring to find them, One Ring to bring them all, and in the darkness bind them, In the Land of Mordor where the Shadows lie. #LOTRonPrime pic.twitter.com/7TuQh7gRPD — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) March 7, 2019

Es, por tanto, una historia nueva. La Segunda Era tuvo una duración de 3,441 años y describe el ascenso de Sauron al poder y culmina con la guerra de la llamada Última Alianza entre elfos y hombres, en la que Isildur cortó el dedo a Sauron que tenía el anillo único, provocando que éste se desvaneciera.

Este final de la Segunda Era es el que vemos en la secuencia introductoria de la película The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001). Por ahora se ignora la trama y personajes de la serie, pero pueden hacer algunas conjeturas basadas en lo que Tolkien escribió sobre la Segunda Era.

Según Tolkien, en esta era los elfos y los hombres vivían en paz. Los elfos habitaban Eriador y los hombres eran los amos y señores de la isla Númenor. Es en estos años que el malvado Sauron forjó los anillos de poder, que entregó a todas las razas de la Tierra Media y él fabricó en secreto, para sí mismo, el llamado Anillo Único, capaz de dominar al resto de los anillos (el mismo que figura en las novelas The Hobbit y The Lord of the Rings).

Pero los elfos sospechan de las intenciones de Sauron y parten a la guerra con los hombres de Númenor que no fueron corrompidos por Sauron. Esta alianza logrará derrotar a Sauron, pero no antes de que este poderoso villano destruya la isla de Númenor. Los hombres que sobreviven fundan los reinos de Arnor y Gondor pero, al no haber destruido el rey Isildur el Anillo Único, la amenaza de su regreso se mantiene como una posibilidad.

Una teoría plausible apunta a que la isla perdida de Númenor sea el escenario principal de la serie, cuando ésta tenía todo su esplendor. La serie puede mostrar cómo Sauron acumuló tanto poder y engañó a las razas de la Tierra Media.

Elenco y directores

Los dos primeros actores seleccionados para la serie son la actriz australiana Markella Kavenagh (Picnic at Hanging Rock, miniserie emitida en Estados Unidos por Amazon Prime), de quien se rumora interpretará a un personaje llamado Tyra (no confirmado); y el actor inglés Will Poulter (Midsommar, Black Mirror: Bandersnatch, Detroit y The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader, entre otras).

Markella Kavenagh y Will Poulter son los dos primeros actores protagonistas confirmarados para la serie del señor de los anillos producida por Amazon. pic.twitter.com/I7by2wEXQm — cinecesidad (@cinecesidad) September 6, 2019

El 15 de octubre de 2019, la página Web Collider publicó que el actor Maxim Baldry (Years and Years) se incorporó al elenco de la serie.

El realizador español J.A. Bayona (Jurassic World: Fallen Kingdom) dirigirá los dos primeros episodios de la serie. Bayona es reconocido en Hollywood por saber combinar las épicas historias repletas de efectos visuales junto con íntimas historias personales (A Monster Calls, The Orphanage).

Además de dirigir los primeros dos episodios de la futura serie, Bayona también será productor ejecutivo del show, junto con su socia Belén Atienza.

'Jurassic World: Fallen Kingdom' helmer J.A. Bayona will direct the first two episodes of Amazon's TV adaptation of 'The Lord Of The Rings' @LOTRonPrimehttps://t.co/zMEW29rTKG pic.twitter.com/vsrdqs0VBZ — Deadline Hollywood (@DEADLINE) July 3, 2019

"J.R.R. Tolkien creó una de las historias más extraordinarias e inspiradoras de todos los tiempos y, como un fanático de toda la vida, es un honor y un placer unirme a este equipo maravilloso", afirmó Bayona en el comunicado. "No puedo esperar a conducir de regreso a la Tierra Media a audiencias de todo el mundo y permitir que descubran las maravillas de la Segunda Era, con una historia nunca antes vista", afirmó Bayona en el comunicado de Amazon al anunciarse su participación en la serie el 3 de julio de 2019.

Tráilers y videos detrás de cámara

Por ahora, Amazon no ha divulgado ni teasers, tráilers o videos detrás de cámara de la producción de la serie basada en The Lord of the Rings.

Fecha de estreno

Amazon no ha revelado la fecha de estreno de la serie, pero se estima que podría estrenarse a finales de 2021 o inicios de 2022.

Reseña o crítica

Todavía no hemos visto la serie de The Lord of the Rings. Sigue visitando CNET en Español para leer acerca de lo que nos ha parecido este show.

