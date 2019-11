The Lord of the Rings: Amazon da luz verde a la segunda temporada de la serie

Amazon Prime Video

Las aventuras del anillo en Amazon Prime tendrán, al menos, dos temporadas seguras, según reveló la página Web Deadline el lunes 18 de noviembre. Aunque no ha iniciado todavía el rodaje de la primera temporada en Nueva Zelanda, Deadline informa que la plataforma de streaming dio luz verde a los guionistas de la serie The Lord of the Rings para que empiecen a trabajar en la escritura de los guiones de la temporada 2.

Deadline obtuvo una confirmación por parte de Jennifer Salke, presidenta de Amazon Studios, de que la temporada 2 de The Lord of the Rings había iniciado su producción. La plataforma ordenó la reactivación del equipo de guionistas del show para que iniciasen el desarrollo de los nuevos episodios basados en la novela The Lord of the Rings, creada por J.R.R. Tolkien.

Es poco común que una serie sea renovada cuando ni siquiera ha iniciado el rodaje de su primera temporada. Pero, ante una inversión estimada por Reuters en US$500 millones para adquirir los derechos de la obra de Tolkien, cabe imaginar que Amazon Prime proyecta que The Lord of the Rings tendrá una larga vida en la plataforma y será el gran imán para atraer suscriptores en los próximos años.

Otra información de interés recogida por Deadline señala que la serie parará su producción por cuatro a cinco meses luego del rodaje de los dos primeros episodios de la temporada 1, que serán dirigidos por el director español J.A. Bayona.

Este descanso permitirá a los showrunners J.D. Payne y Patrick McKay trazar un mapa de la historia y escribir a continuación la mayoría de los guiones de la segunda temporada.

La serie de The Lord of the Rings de Amazon Prime estará ambientada en la llamada Segunda Era de la Tierra Media; esto es, miles de años antes de los acontecimientos vistos en las películas de Peter Jackson. Su historia se iniciará con el ascenso del malvado Sauron al poder y culmina con la guerra de la llamada Última Alianza entre elfos y hombres, en la que Isildur cortó el dedo a Sauron que tenía el anillo único, provocando que éste se desvaneciera.

Por ahora no existe fecha de estreno de The Lord of the Rings en Amazon Prime.