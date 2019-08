La nueva The Lion King ya es la película animada más taquillera de Disney

The Walt Disney Studios

La línea de remakes con actores de clásicos animados de Disney está imponiendo toda clase de récords. Luego de superar en la taquilla a la versión original de 1994 (¿qué es la inflación?), el <em>remake</em> de 2019 de <em>The Lion King</em> desplazó el domingo a Frozen como la película animada más taquillera de todos los tiempos.

En efecto, The Lion King alcanzó una recaudación global estimada de aproximadamente US$1,300 millones durante el fin de semana para superar los US$1,200 millones de Frozen.

¿Cómo encaja el filme en la categoría de animación? Su animación fotorrealista creada en computadora dividió en gran medida a los críticos porque redujo las expresiones emocionales de los leones en comparación con la vista en el clásico animado de 1994. No obstante, estas críticas no hicieron mella en el desempeño en taquilla de la nueva The Lion King, que ya es el remake más exitoso de la historia de Disney.

Y su vida en cines está lejos de concluir. Parte de su éxito tras su estreno a inicios de julio proviene de la taquilla internacional. En Estados Unidos y Canadá, el filme todavía se encuentra por detrás de Incredibles 2 y Finding Dory, aunque está cerca de alcanzar los US$486.2 millones de recaudación de la última.

The Lion King cuenta con las voces de Donald Glover, Beyonce y James Earl Jones, entre otros, y cuenta la historia de un joven león que decide vengar la muerte de su padre y destronar a su malvado tío Scar. Pero seamos honestos, principalmente viste la película por el humor observas la hilaridad del dúo integrado por el suricata Timón y el jabalí Pumbaa.

Este año ha sido increíble para Disney, por decir lo menos. Impuso un nuevo récord en la taquilla para una compañía en julio. Esta es la explicación: The Lion King se unió al remake de Aladdin, Avengers: Endgame, Captain Marvel y Spider-Man: Far From Home dentro de las películas que han recaudado más de US$1,000 millones en 2019.

¿Y qué estreno trae Disney para finales de año? Star Wars IX: The Rise of Skywalker.

¡Oh, Dios mío!