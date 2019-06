The Lion King: arranca la preventa de boletos para la película de Disney

Walt Disney Pictures

Disney lanzó el lunes 24 de junio la preventa de boletos para The Lion King, la nueva versión del clásico animado de 1994 recreado ahora de manera realista con imágenes creadas en computadora. Disney hizo el anuncio con una versión extendida de su tráiler en el que puede escucharse, por primera vez, a Beyoncé (Nala) y Donald Glover (Simba) interpretando la canción Can You Feel the Love Toninght?

Servicios de venta de boletos online como Fandango y Atom Tickets ya tienen indicadas las funciones disponibles del filme, que se estrena el viernes 19 de julio pero que contará con funciones previas desde la noche del jueves 18 de julio.

The Lion King es dirigida por Jon Favreau y cuenta la conocida historia de Simba –voz en inglés de Donald Glover– el león cachorro que heredará el título de rey de la sabana de su padre Mufasa (James Earl Jones) pero que es manipulado por su tío Scar (Chiwetel Ejiofor) para que abandone el reino. Gracias a la ayuda de una amiga de la infancia, la leona Nala (Beyoncé), y de sus dos amigos Pumbaa (Seth Rogen) y Timón (Billy Eichner), Simba volverá ya adulto a reclamar su lugar como el rey león.

The Lion King se estrena en cines el 19 de julio.