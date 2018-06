'The Lego Movie 2': la acción viaja al espacio en primer tráiler

Cuesta imaginar una película animada, dirigida al público infantil, que tenga referencias al mundo post apocalíptico de las películas Mad Max.

Pero esa propuesta nada convencional es la que propone el primer tráiler de The Lego Movie 2: The Second Part, divulgado el martes en la mañana.

El filme es una secuela del filme animado The Lego Movie (2014), nominado al premio Óscar a mejor canción original.

En el nuevo avance, la ciudad de Bricksburg –dónde tenían lugar los acontecimientos de la anterior película– está sumida en el caos apocalíptico tras haber sufrido una hecatombe. De allí, según indica el tráiler, los personajes son transportados contra su voluntad a otra galaxia.

La película es dirigida por Mike Mitchell y Trisha Gum. Y varias de las estrellas del filme original están de vuelta en la secuela para aportar sus voces en inglés, como Chris Pratt, Elizabeth Banks, Will Arnett, Alison Brie y Channing Tatum, entre otros.

The Lego Movie 2: The Second Part se estrena el 8 de febrero de 2019.

