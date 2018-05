Prepare for the second part. #TheLEGOMovie2 pic.twitter.com/wCgbnbeDTl — The LEGO Movie 2 (@TheLEGOMovie) May 21, 2018

El logotipo y el subtítulo de The Lego Movie 2 fueron dados a conocer la mañana del lunes. La secuela será conocida como The Lego Movie 2: The Second Part.

Sí, sin complejos y sin enrollarse mucho, esa ha parecido ser la tónica de los productores de la secuela del filme de 2014, ¿no es cierto?

La película llegará a las salas de cine en febrero de 2019 y tendrá a la comediante Tiffany Haddish en el papel principal, junto con el regreso de las voces de Chris Pratt como Emmet y Elizabeth Banks como Wyldstyle.

Ahora, por favor, sírvanse excusarnos mientras escuchamos sin parar la canción "Everything is Awesome" del filme original en YouTube por el resto del día. Es pegadiza, la verdad.

