The Lego Movie 2: conoce a los nuevos personajes del segundo tráiler

El nuevo tráiler de la película animada The Lego Movie 2: The Second Part —lanzado el martes— introduce a un nuevo personaje cuya voz en inglés también será hecha por Chris Pratt (Jurassic World), quien ya da vida al protagonista, Emmet.

El avance revela que la acción se desarrollará en el espacio, en un viaje que el personaje de Emmet emprende con la ayuda de Red Dangervest (con voz también de Pratt), vaquero, arqueólogo y entrenador de velociraptors.

Warner Bros. también dio a conocer el póster oficial de la película, así como los carteles individuales de los personajes principales.

They’re back, and they’re bringing some new friends. #TheLEGOMovie2 pic.twitter.com/I7YHtIK7d0 — The LEGO Movie 2 (@TheLEGOMovie) November 20, 2018

Además de Pratt, la película cuenta con las voces en inglés de Elizabeth Banks (Lucy Wyldstyle), Will Arnett (Batman), Channing Tatum (Superman), Jonah Hill (Linterna Verde), Alison Brie (Unikitty) y Tiffany Haddish (Queen Watebra).

La sinopsis oficial de The Lego Movie 2 es: "Han pasado cinco años desde que todo fue increíble y los ciudadanos se enfrentan a una gran nueva amenaza: los invasores Lego Duplo del espacio exterior, destruyendo todo más rápido de lo que pueden reconstruir. La batalla para derrotarlos y restaurar la armonía en el universo Lego llevará a Emmet, Lucy, Batman y sus amigos a mundos lejanos e inexplorados, incluida una extraña galaxia en la que todo es un musical".

El filme animado es dirigido por Mike Mitchell (Shrek Forever After) y escrito por Raphael Bob-Waksberg, el creador de la serie Bojack Horseman, basado en una idea de Phil Lord y Christopher Miller, directores de The Lego Movie (2014).

The Lego Movie 2: The Second Part se estrena en cines el 8 de febrero de 2019.

