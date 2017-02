Agrandar Imagen Warner Bros. Pictures

Nada mejor que una película que reconoce sus fortalezas y limitaciones, que conoce lo que no es y que no oculta sus intenciones. Esa honestidad es digna de agradecer en el filme animado The Lego Batman Movie.

La película es una historia clara y directa de Batman; pero también es un "meta filme", con referencias al pasado del personaje en el cine y la TV. Es un filme de Batman pero también "sobre Batman", que derriba la cuarta pared y parodia las convenciones de otros títulos protagonizados por el superhéroe de DC Comics.

En ocasiones, sobre todo al inicio, se siente como Deadpool para los chiquillos.

Sin duda es una película para niños, con humor y un mensaje positivo digerible por los más pequeños. Pero igualmente puede ser disfrutada por los adultos, ya que incluye referencias a la historia de Batman en el cine y a famosos villanos y monstruos del propio estudio Warner Bros.

The Lego Batman Movie le recuerda constantemente al espectador que nadie muere en el filme, por más que haya figuras cubiertas en lava o algunos personajes porten rifles con mira telescópica. Es un espectáculo para la familia, al fin y al cabo.

El filme tampoco oculta que puede ser percibido como una gran operación de marketing para vender sets de Lego o promocionar otras franquicias cinematográficas de Warner Bros. La solución encontrada por el estudio fue clara y eficaz: centrarse en Batman y contar la mejor historia posible sobre este superhéroe.

Varios elementos hacen que The Lego Batman Movie funcione y sea divertida: su argumento directo, la infatigable dirección de Chris McKay y el original uso de la tecnología en computadora para simular que toda la película fue hecha en stop-motion con ladrillos de Lego.

Esta tecnología de animación fue desarrollada para The Lego Movie (2014). Sorprende el nivel de detalle en las figuras -- las texturas, los rayones e imperfecciones -- como si se tratase de piezas con las que un niño ha jugado hasta el cansancio.

El trabajo de voces es igualmente encomiable. En The Lego Movie (2014) Batman emergió como el personaje revelación de ese filme animado, en buena parte gracias a la interpretación vocal que hizo el actor Will Arnett.

Arnett repite como Batman en el nuevo filme y lo hace sin dar un paso en falso. Lo mismo puede decirse del resto del elenco de actores que aportaron sus voces, como Zach Galifianakis (Joker), Michael Cera (Robin), Ralph Fiennes (Alfred) y Rosario Dawson (Barbara Gordon).

The Lego Batman Movie retrata a Batman como un superhéroe solitario, temeroso de establecer vínculos afectivos con sus seres cercanos y hasta con sus enemigos jurados, como el Joker.

Esta situación se pondrá de cabeza cuando Bruce Wayne adopta a un huérfano, Dick Grayson, quien se muda a la Mansión Wayne y eventualmente adopta la identidad de Robin para ayudar a Batman en la lucha contra el crimen.

El director Chris McKay -- veterano de la serie animada Robot Chicken -- le impone un ritmo frenético a la película, con todo tipo de movimientos de cámara y recursos del lenguaje cinematográfico. The Lego Batman Movie requiere verla dos veces, pues hay muchos detalles y referencias que pueden escaparse la primera vez que se la disfruta.

Pese a su ritmo infatigable, The Lego Batman Movie posee un argumento sencillo, sin los delirios visuales ni el humor absurdo que caracterizó los cortos animados del propio Warner Bros. en la época en que producía las joyas de Looney Tunes con Tex Avery y Chuck Jones, entre otros.

Lo cierto es que The Lego Batman Movie deja una sensación placentera al salir de la sala -- lo que muchos no pudieron decir de Batman v Superman (2016) -- pues es una película que divierte a los pequeños y a los adultos por igual, sin insultar el intelecto de ambas audiencias. Eso es una rareza en estos días.

