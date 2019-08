The Laundromat: La peli de Netflix sobre los Panama Papers ya tiene tráiler

Netflix

Netflix lanzó el miércoles 28 de agosto el primer tráiler de la película dirigida por Steven Soderbergh y centrada en el escándalo de lavado de dinero conocido como los Panama Papers. En Estados Unidos la película se llama The Laundromat; en Latinoamérica se maneja el título de La Lavandería y en España, Dinero sucio. Se estrenará el 18 de octubre de 2019.

Basada en el libro Secrecy World: Inside the Panama Papers Investigation of Illicit Money Networks and the Global Elite, escrito por Jake Bernstein, la película de Netflix está protagonizada por Meryl Streep, Gary Oldman, Antonio Banderas, Jeffrey Wright, Melissa Rauch, David Schwimmer y Sharon Stone, entre otros.

La sinopsis oficial de The Laundromat es la siguiente: "Cuando sus idílicas vacaciones sufren un giro inimaginable, Ellen Martin (Streep) comienza a investigar una póliza de seguros falsa que le lleva a un laberinto de dudosas transacciones que podrían vincularse a un bufete de abogados de la Ciudad de Panamá y a su interés en ayudar a los ciudadanos más ricos del mundo a acumular fortunas aún mayores. Los encantadores socios fundadores Jürgen Mossack (Oldman) y Ramón Fonseca (Banderas) son expertos en los métodos mediante los cuales las empresas ficticias y las cuentas offshore ayudan a los ricos a prosperar. Además, están a punto de mostrarnos que el dilema de Ellen tan sólo insinúa la evasión de impuestos, los sobornos y otros despropósitos ilegales en los que incurren los ricos para apoyar el corrupto sistema financiero mundial"

Esta gran red de delitos financieros y de lavado de dinero fue revelado por un grupo de periodistas de diferentes países en 2016, quienes publicaron una serie de documentos filtrados de los clientes de renombre del bufete de abogados Mossack Fonseca. Esta investigación periodística fue conocida como los Panama Papers (Los papeles de Panamá).

El filme fue escrito por Scott Z. Burns y dirigido por Steven Soderbergh (Ocean's Eleven, Magic Mike).

The Laundromat se estrena en Netflix el 18 de octubre de 2019.