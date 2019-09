The Last of Us Part II ya tiene fecha de salida y nuevo tráiler

Sony anunció el martes 24 de septiembre, durante el evento State of Play de septiembre de 2019, la fecha de salida del esperado juego The Last of Us Part II, que llegará a las tiendas el 21 de febrero de 2020. El anuncio vino acompañado de un tráiler que reveló más detalles de la historia.

Desarrollado por el estudio Naughty Dog, The Last of Us Part II promete ser un juego sobre la venganza en un mundo postapocalíptico. El avance se centra en la figura de Ellie, joven que fue un personaje fundamental de la primera entrega de esta franquicia.

Y, como detalle revelador, el tráiler presenta, en su última toma, al personaje de un ya envejecido Joel, protagonista del primer juego y quien está de regreso para la segunda entrega.

The Last of Us Part II se lanzará en exclusiva PS4 el 21 de febrero de 2020.