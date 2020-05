Sony nos da un vistazo a las novedades de The Last of Us Part II

Naughty Dog

The Last of Us Part II llegará hasa el 19 de junio, pero Sony nos ha dado un interesante adelanto de lo que podemos esperar del título de la desarrolladora Naughty Dog.

Durante la transmisión en directo del último State of Play, la presentación con la que Sony ofrece información y novedades sobre contenidos y franquicias relacionadas con PlayStation, la empresa mostró un video de 23 minutos sobre The Last of Us Part II, que muestra una secuencia de ocho minutos con jugabilidad no vista hasta ahora en la franquicia.

El vicepresidente de Naughty Dog, Neil Druckmann, narra el video en el que se puede ver que el personaje de Ellie, que en el título anterior era el personaje secundario, es ahora la protagonista. Ellie puede ahora escalar, usar cuerdas, esquivar golpes y realizar contraataques a los enemigos.

La trama de The Last of Us Part II tiene lugar cinco años después del primer juego, Ellie tiene 19 años y vive en Jackson, una ciudad de supervivientes de la que la protagonista se ve obligada a huir. La primera parte del juego se lanzó en 2013 y ha sido uno de los títulos más exitosos para PlayStation. Sus jugadores lo votaron como el mejor juego para PlayStation de la década.