The Last of Us Part II estrena su segundo tráiler a un mes del lanzamiento

Naughty Dog reveló el segundo tráiler de The Last of Us Part II, un juego exclusivo de PlayStation que llegará en junio.

El nuevo tráiler fue publicado el miércoles 6 de mayo y muestra más acerca de la historia y el modo de juego que los gamers podrán disfrutar una vez llegue al mercado el 19 de junio.

The Last of Us Part II es la segunda entrega de uno de los juegos más condecorados en la historia de los videojuegos. Los fanáticos de PlayStation catalogaron a The Last of Us, que salió al mercado en 2013, como el mejor juego de la última década contemplando 2010 a 2019.

La segunda parte de The Last of Us sufrió varios retrasos antes de tener una nueva fecha de lanzamiento. El título originalmente se debió lanzar desde hace varios meses, pero Naughty Dog ha postergado el lanzamiento citando varios contratiempos e indicando que la espera será recompensada.

El lanzamiento del segundo tráiler es una noticia que forma parte del Summer Game Fest, un festival que se celebrará desde mayo y hasta agosto, con noticias, lanzamientos y otras revelaciones de diferentes referentes de la industria de videojuegos. Los anuncios serán en formato digital y a falta del E3, el evento anual de videojuegos que fue cancelado este año por el coronavirus.