The Last of Us Part 2 vende 4 millones de copias en una semana

Naughty Dog

The Last of Us Part 2, el juego de supervivencia post-apocalíptico de Sony que tiene lugar décadas después de que una pandemia casi aniquila a la humanidad, se ha convertido en uno de los juegos más vendidos de la compañía. Sony dijo que la secuela vendió más de 4 millones de copias una semana después de su lanzamiento el 15 de junio.

El juego sigue a personajes del taquillero The Last of Us de 2013, un contrabandista llamado Joel y una adolescente gay llamada Ellie, cuatro años después de que viajaron por el país enfrentando a pandillas, milicias y otros sobrevivientes desesperados. El juego también se centra en un hongo pandémico que se apodera de los cerebros de las personas y desfigura sus cuerpos.

The Last of Us Part 2 fue elogiado por los críticos por sus imágenes detalladas, actuación de voz y jugabilidad. Sin embargo, algunas personas en Internet criticaron la historia del juego y su comercialización, lo que omitió giros sorpresa. Aún así, eso no ha impedido que millones de personas se lancen a comprarlo.

"The Last of Us Part 2 representa la innovación a gran escala en los juegos con una combinación de excelente mecánica de juego y narración magistral", dijo Eric Lempel, vicepresidente de marketing global para Sony PlayStation, en un comunicado "Nos esforzamos por brindar experiencias únicas y atractivas".

El éxito financiero de Sony con The Last of Us Part 2 es el último ejemplo de cómo los videojuegos han ganado popularidad en medio de la pandemia de coronavirus, que ha infectado a casi 10 millones de personas y matado a más de 484,000 pacientes desde que se detectó por primera vez en diciembre. Los gobiernos de todo el mundo han ordenado a millones de personas que se queden en cas, con la esperanza de frenar la propagación del virus. Eso ayudó a contribuir a registrar ventas de videojuegos a medida que la gente recurre a juegos como Animal Crossing: New Horizons y Minecraft, o Fortnite como entretenimiento y una forma de conectarse digitalmente con amigos.

Para Sony, el recuento de ventas de la primera semana de The Last of Us Part 2 superó a otros juegos exitosos que hizo en los últimos siete años, incluido Marvel's Spider-Man y el juego de aventuras God of War. También sigue a The Last of Us de 2013, que fue el juego exclusivo más vendido para la PlayStation 3.

Sony dijo que su cifra de ventas de The Last of Us Part 2 tiene en cuenta las devoluciones o los pedidos anticipados cancelados.

Agrandar Imagen Naughty Dog

Odio en Internet

Naughty Dog, el estudio de videojuegos de Sony que creó el juego, es conocido por sus intrincadas historias y juegos dramáticos. El estudio también realizó títulos como la bien recibida serie de aventuras Uncharted.

Con The Last of Us, el equipo de Sony pasó del género de aventuras al drama de supervivencia. El primer juego incluyó escenas regulares de peleas brutales y muertes sangrientas. Con la secuela, la compañía lo hizo aún más brutal. Neil Druckmann, vicepresidente del estudio Naughty Dog de Sony y director del juego, dijo en una entrevista de 2018 con Variety que su equipo no usa la palabra "diversión" para describir The Last of Us Part 2, sino que prefiere que sientas lo que está en juego para tu personaje.

"Si vamos a contar esta historia, tenemos que ir allí. Tenemos que hacerte sentir incómodo", dijjo. "No quiero que cometas estos actos de ninguna manera. Quiero que sientas estos momentos".

Las críticas no tardaron en llegar.

"Es un juego difícil de soportar", escribió Kallie Plagge en su análisis para GameSpot, un sitio hermano de CNET. "A veces, el dolor que infliges se siente tan sin sentido que puede dejarte paralizada. Todo es desordenado y sombrío y me entristece profundamente por innumerables razones, pero cuanto más reflexiono sobre ello, más aprecio la historia y los personajes".

Sin embargo, la historia y sus personajes enfurecieron a algunas personas en varios rincones de Internet y llovieron los videos en YouTube criticando al juego así como los tuits una semana después del lanzamiento.