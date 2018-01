‘The Last Jedi’: Lucasfilm explica algunos de sus secretos en un video

Pocas películas de Star Wars han sido más debatidas que The Last Jedi, estrenada el pasado diciembre. Los fanáticos han analizado hasta la saciedad desde si el comportamiento de Luke Skywalker (Mark Hamill) es coherente con el de la trilogía original hasta la identidad de los padres de Rey (Daisy Ridley).

Con la película ya estrenada desde hace un mes en todo el mundo, Lucasfilm ha difundido un video en el que varios integrantes del Story Group de Star Wars –encargado de velar por la coherencia de todo el universo Star Wars, que comprende películas, videojuegos, cómics y series televisivas– revelan secretos del Episodio VIII.

El video es un episodio de The Star Wars Show, que se transmite por YouTube bajo la conducción de la animadora Andi Gutiérrez. Los invitados fueron Leland Chee, Pablo Hidalgo, Matt Martin y Rayne Roberts, quienes durante casi 30 minutos divulgaron datos poco conocidos de la película.

Entre las revelaciones se menciona un compás que se ve en la cabaña en la que Luke Skywalker (Mark Hamill) vive en Ahch-To, y que apareció originalmente en el videojuego Star Wars Battlefront II.

También se confirma que la idea de rastrear naves en el hiperespacio en The Last Jedi surgió de una escena en Rogue One: A Star Wars Story (2016).

Los integrantes del Story Group de Star Wars también cuenta que Rian Johnson, director de The Last Jedi, tomó la idea de los dados de Han Solo –que Luke toma del Millennium Falcon y luego entrega a Leia (Carrie Fisher)– de una escena que J.J. Abrams filmó en The Force Awakens (2015) y luego desechó.

El video explica que hay un guiño al cantante Elvis Costello en la gorra que el personaje DJ (Benicio del Toro) usa en la película. Y también se muestran imágenes con algunos de los cameos de famosos en The Last Jedi, que muchos espectadores pudieron pasar por alto.

Si eres fanático de Star Wars, este es el tipo de anécdotas que harán que tu día valga la pena.

