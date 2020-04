The Last Dance: ¿Qué fue de Jerry Krause y otros enemigos de Michael Jordan?

¿Qué pasó con Jerry Krause? Esa es la pregunta que muchos se hacen después de ver los primeros episodios de The Last Dance, la serie documental que cuenta el impacto de Michael Jordan en el éxito de los Chicago Bulls durante la temporada de su último campeonato en la NBA. Aquí vamos a responder esa y otras interrogantes.

Krause, entonces gerente general de los Chicago Bulls, funge como el villano del documental. El directivo es señalado como el responsable de la desmantelación de esos históricos Bulls. Pero no es el único que se enfrenta a Jordan. También aparecen varios nombres de jugadores rivales, como Isiah Thomas y Reggie Miller, que sostuvieron duelos verbales y físicos con el número 23. Incluso, los propios compañeros de Jordan sufrieron desplantes.

Repasemos qué pasó con estas confrontaciones que se ven en la serie que transmite cada domingo ESPN y que se puede ver en América Latina vía Netflix, cada lunes.

Jerry Krause

Jerry Krause fue el arquitecto de los Chicagos Bulls. Aunque no fue quien contrató a Michael Jordan, sí fue quien lo rodeó de jugadores que le ayudarían a ganar campeonatos. Por ejemplo, consiguió, mediante una negociación, a Scottie Pippen, y luego fue sumando a otras figuras clave, como Horace Grant, Dennis Rodman y Tony Kukoc, entre otros.

El entonces gerente general de los Bulls afirmaba que las organizaciones ganaban títulos y no los jugadores. El comentario no fue bien recibido por Jordan y la relación se rompió por completo después de que Krause se negara a renovar al entrenador Phill Jackson, en 1998.

Krause decía con orgullo que él y la familia de Jordan eran los únicos que no habían seguido los caprichos del jugador. En todo caso, es probable que ambos tuvieran fricciones repelieran porque eran igual de competitivos. De hecho, ni Krause ni Jordan fueron exitosos tras la ruptura.

Elton Brand, Ron Artest, Marcus Fizer, Jamal Crawford y Jay Williams, Tyson Chandler, Eddy Curry, Jalen Rose, fueron jugadores muy buenos que Krause sumó en su momento a los Bulls, pero nunca logró explotar en la franquicia.

Debido a que no pudo encontrar la forma de constituir un quinteto exitoso, Krause renunció al baloncesto en 2003 y volvió al béisbol, donde había dado sus primeros pasos como cazador de talento. Pasó por los equipos de Nueva York: Yanquis y Mets, Medias Blancas de Chicago y Diamondbacks de Arizona. sin embargo, no encontró éxito en esos equipos.

En marzo de 2017, tras luchar contra diferentes enfermedades como la osteomielitis, Krause murió a la edad de 77 años. Ese año fue incluido en el Salón de la Fama del Baloncesto.

"Jerry fue una figura clave en la dinastía de los Bulls y significa mucho para los Bulls, los White Sox y la ciudad de Chicago. Mis condolencias de todo corazón para su esposa, Thelma, y para toda su familia y sus amigos", declaró Michael Jordan, según el reportero K. C. Johnson, de NBC y Chicago Tribune.

Jerry Reinsdorf

Si el dueño de los Bulls, Reinsdorf hubiese tenido un poquito de cabeza fría, no le habría hecho caso a su gerente general, Jerry Krause, y habría mantenido a la plantilla completa. Tal vez entonces, San Antonio no habría sido campeón después. Pero no fue así, de manera que el equipo acabó desmantelándose.

Luego de mostrarle la puerta de salida a Jordan, Jackson y compañía, los Bulls nunca fueron los mismos y Reinsdorf celebraría en otro deporte, el béisbol, una nueva corona, como dueño de los Medias Blancas de Chicago, que se titularon en 2005. Reinsdorf es considerado el propietario más tacaño de equipos deportivos, pero también es el responsable de la distribución de ingresos de los derechos de Internet de las Grandes Ligas.

Isiah Thomas

Isiah Thomas fue el líder los Pistons de Detroit, el quinteto que dos veces eliminó a los Bulls de Jordan en la final de conferencia. Cuando al fin los Bulls consiguieron vencer a Detroit, en 1991, cuando el partido estaba decidido, pero aún finalizado, Thomas abandonó la cancha, llevándose a sus compañeros, lo que al día de hoy sigue siendo una de las peores imágenes en la historia de la NBA.

Posteriormente, Thomas aseguraría en una entrevista con NBATV que se arrepentía de aquella acción de 1991: "Me arrepiento de aquello, pero en ese momento pensaba que nos merecíamos más respeto como campeones". Aunque trató de justficarla: "Todo el mundo podía jugar y actuar como los Pistons, menos los Pistons. Recuerdo, antes de que nos barrieran, a Phil Jackson y a Jordan diciendo lo malo que éramos para el baloncesto, lo malos que éramos como personas. Nos faltaron al respeto como campeones".

Pero la enemistad con Jordan ya existía. Según diferentes fuentes, en 1985, durante el Juego de Estrellas, Thomas ordenó que nadie le pasara el balón al entonces prospecto de estrella de la NBA. La realidad es que Thomas se peleó con todos en este deporte. Incluso con su mejor amigo, Magic Johnson. Para el recuerdo quedó aquel codazo que Karl Malone, uno de sus archienemigos en la cancha, le pegó en un juego de 1991.

28 years ago, Karl Malone elbowed Isiah Thomas, giving him an injury that required 40 stitches to close 😳 pic.twitter.com/6hMN91RYWI — NBA on ESPN (@ESPNNBA) December 14, 2019

Thomas se retiró cuando Jordan demostraba que era el amo y señor de la NBA: 1994. Desde entonces, tuvo una carrera profesional accidentada. Dirigió a los Indiana Pacers y a los Knicks de Nueva York, sin mucho éxito. Del equipo de la Gran Manzana se fue peleado con los jugadores. Posteriormente fue el entrenador de la Universidad Internacional de Florida.

En 2006, Thomas enfrentó un juicio por acoso sexual y dos años después, fue trasladado desde su casa en Nueva York a un hospital debido a una sobredosis de pastillas para dormir, según informaron medios locales. Actualmente se dedica a comentar partidos de la NBA. En una reciente entrevista con NBC, tomó una dirección diferente y quiso bajarle el tono a su pasado. Aseguró que nunca escuchó personalmente que Jordan fuera el artífice de un complot para que no formara parte del Dream Team de 1992 y manifestó su admiración por el jugador de los Bulls.

Reggie Miller

A propósito de The Last Dance, Reggie Miller fue entrevistado en el programa The Dan Patrick Show, que se transmite en Premiere Radio Networks, y en televisión en The 101 Network. En la edición del 20 de marzo, Patrick le pregunto al exjugador de los Indiana Pacers qué haría si se encontrara con Jordan actualmente. Después de un largo e incómodo silencio, Miller dijo: "A lo mejor le daría un puñetazo", y ante la sorpresa del presentador, añadió que "hay muchas cosas pendientes entre nosotros". La entrevista la puedes ver a continuación:

Ambas estrellas de la NBA mantuvieron una fuerte lucha en la cancha, como está registrado audiovisualmente. El 10 de febrero de 1993 se medían los Chicago Bulls y los Pacers en Indiana. Miller, que era un gran tirador de larga distancia, finalizó una jugada espectacular y empujó a Michael Jordan. La pelea terminó con una falta técnica y la expulsión de Miller.

El odio de Miller a Jordan probablemente tenga que ver con las finales de conferencia que los Bulls le ganaron a los Pacers, pero al parecer hay más cosas que no se ventilaron en medios de comunicación.

Miller se retiró después de la temporada 2004-2005. Luego de su exitosa carrera, inició la labor como analista de la NBA para TNT y sigue trabajando para los medios de comunicación.

Bill Cartwright

Bill Cartwright era un veterano, aquejado por muchas lesiones, cuando llegó en 1988 a los Chicago Bulls. Aún así, le entregaría buenos años a este equipo y sería clave para ganar los primeros tres campeonatos, como se puede ver en la serie. Según el libro de Phill Jackson "Eleven Rings", Jordan lo llamaba "Medical Bill", por los problemas en las rodillas que presentaba. Parte de las diferencias de ambos jugadores tenía una explicación: la llegada de Cartwright significó la salida de Charles Oakley, el mejor amigo de Jordan.

Pero en 1988, Cartwright y Jordan se disputaban el liderazgo del equipo. El primero manifestaba que su compañero era un gran atleta, pero que no entendía la importancia del juego colectivo. Las tensiones subieron cuando Michael no fue a un encuentro en la Casa Blanca, obviando las recomendaciones del resto del equipo.

En 1994, Cartwright fichó como agente libre por los Seattle Supersonics. Los problemas físicos le impedirían seguir después de esa temporada y se retiró a los 37 años de edad. Luego se convirtió en asistente de Phil Jackson, en los Bulls. Ya como parte del cuerpo técnico, celebró el título de la temporada 1997-1998. En 2002 tomó las riendas de los Bulls, sin mucha suerte. Al poco tiempo se convirtió en un verdadero trotamundos. Fue asistente con los New Jersey Nets y Phoenix Suns, de 2004 a 2012. En 2013 dirigió en Japón y en 2014 fue nombrado entrenador de la selección de México, pero fracasó en su idea de llevar la metodología de los Bulls al equipo.

En los últimos años se le conoce por ser director de iniciativas universitarias en la Universidad de San Francisco. Allí hace de todo, da charlas, se reúne con ex alumnos, trabaja en la feria del recinto para recaudar fondos. A fines de noviembre de 2017, asumió una tarea más: asistente del equipo de baloncesto masculino.

Scott Burrell

Realmente Scott Burrel, que llegó a finales de 1997 a la franquicia, fue más una víctima que un enemigo de Jordan. Según el director de The Last Dance, en entrevista con The Athletic, Jordan le dijo: "Cuando vean todo lo que pasaba en los entrenamientos, en la intimidad, pensarán que soy una persona horrible. Deberían entender por qué lo traté así (a Burrrel). Necesitaba que, cuando llegaran los playoffs, estuviera más fuerte y yo pudiera confiar en él".

Burrell fue traspasado a los New Jersey Nets y jugó en la NBA con Charlotte Hornets hasta 2001. Luego, viajó por China, Filipinas y Japón, donde colaboró con algunos equipos como el Osaka Hitachi. Es actualmente entrenador de la Universidad Southern Connecticut.

El 20 de abril, en una entrevista con NBC, el excompañero de Jordan demostró que no guarda rencor con lo que sucedió: "Nunca hubiera pensado que debería ser diferente. Creo que me preparó para los tiempos difíciles y situaciones difíciles durante el juego. Si puedes manejar una práctica con los Bulls, puedes estar en las finales".

Sin embargo, Burrel comprende que las nuevas generaciones no están preparadas para asimilar los métodos de Jordan. "No lo van a entender", dijo Burrell sobre la cultura deportiva que se ve en el documental. "Van a decir: '¿Por qué aceptaste? Yo me habría ido', Pero, ¿qué significa eso? Que estás huyendo del desafío. Tienes que enfrentar tus desafíos y prepararte y disfrutar de la competencia de alguien que viene a ti todos los días, especialmente cuando ese alguien es el mejor jugador".

Tony Kukoc

Tony Kukoc era el objeto del deseo de toda la NBA y Jerry Krause consiguió convencerlo para que formara parte de los Bulls. Sin embargo, su caso es un ejemplo de cómo una carrera se podría estropear solo por problemas de terceros. Pippen creía que el dinero que exigía —y no le daban— era para pagarle al croata. Por eso armó con Jordan una pequeña batalla contra el "nuevo".

Lo anterior queda reflejado en el enfrentamiento entre Croacia y Estados Unidos, en los Juegos Olímpicos. Jordan y Pippen querían aniquilar a toda costa a Kukoc en ese partido y lo consiguieron. Sorprende que no lo hayan traumatizado. El jugador croata dice en The Las Dance, "no sé porque hacían eso si ni siquiera me conocían". En 1995, Kukoc ya hablaba del tema: "Sé que siempre es difícil para las estrellas de un equipo aceptar a alguien nuevo, pero no esperaba que lo hicieran tan mal".

Después de ser clave para el triplete de los Bulls entre 1996 y 1998, Kukoc jugó con varios equipos y se retiró en 2006 con los Bucks de Milwaukee. Actualmente es un amante del golf, al punto que ganó el campeonato amateur de Croacia en 2011. Además, suele jugar con dos de sus grandes amigos, que son —irónicamente— Pippen y Jordan. Además, sigue conectado con los Bulls, pues es asesor especial del propietario Jerry Reinsdorf.