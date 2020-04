The Last Dance: 20 grandes momentos del documental de Michael Jordan

El documental The Last Dance bien podría llamarse El método de Michael Jordan. Luego de ver cinco de sus diez capítulos, queda claro que el documental de ESPN toca techo cuando repasa todo lo conseguido por la estrella de los Chicago Bulls, pero queda en deuda cuando queremos saber más de lo evidente. En todo caso, no hay duda de que conquistará al público cuando se estrene el próximo 19 de abril.

El propio Jordan resume el espíritu del documental frente a la cámara: "Ganar tiene un precio, liderar también tiene un precio. Presioné gente cuando no quería ser presionada; desafié gente cuando no quería ser desafiada y me gané ese derecho porque mis compañeros, que venían atrás de mí, no enfrentaron todas las cosas que yo sí enfrenté. Una vez que te unías al equipo, vivías en un cierto estándar porque yo estaba con ellos y no voy a aceptar menos. Ahora, si eso significa que tuve que ir ahí y patearte un poco el trasero, entonces lo hice".

The Last Dance se centra en el baloncesto de los años 90, época en la que se rompe el romanticismo de la disciplina y los jugadores alcanzan la misma popularidad que una estrella de rock (y los mismos millones). Es precisamente esa mirada al icono pop, que convierte en oro lo que toca (zapatos, cereales, películas), lo que mejor está desarrollado en el documental. Queda debiendo, en cambio, cuando intenta penetrar en lo más profundo de Jordan. Incluso, algunos testimonios, como los de Scottie Pippen, Isiah Thomas o John Paxson, aportan más al espectador que los del propio protagonista.

En todo caso, dando por descontado que este documental será lo más comentado en los próximos días, en CNET en hicimos un ranking con los momentos y personajes que más nos llamaron la atención. Ordenamos esta lista de manera descendente, del 20 al 1, para cerrar el artículo con lo más atractivo de The Last Dance.

20. El baile de Jerry Krause

El gerente de los Chicago Bulls, Jerry Krause, es el gran cerebro detrás del éxito de la franquicia. Pero en lugar de entender su lugar dentro de la institución, vive amagado por el deseo de un mayor reconocimiento. Por eso, cada vez que lo entrevistan, le resta valor al aporte de los jugadores lo que boicoteará la relación con muchos de ellos.

Toda serie necesita un villano y a lo largo de la trama, Krause parece encajar perfectamente en ese papel, sobre todo cuando conocemos sobre su enfrentamiento con Scottie Pippen. Producto de este amor-odio entre los jugadores y la gerencia, presenciamos uno de los momentos más entrañables del documental, cuando luego de muchos fracasos, Pippen y Krause se unen en un baile para celebrar el primer título de los Chicago Bulls.

19. Scottie Pippen, el eterno segundo

Las estadísticas de Scottie Pippen con Chicago estaban apenas un peldaño detrás de las de Michael Jordan: segundo en puntos, segundo en minutos jugados, segundo en rebotes, primero en asistencias y primero en robos. Pero el rendimiento no era acorde con el salario: cinco jugadores ganaban más que él. De hecho, en la escala de sueldos de la NBA, Pippen se encontraba en el puesto 122 a inicios de los años 90. Es cierto que la culpa la tiene el propio jugador, que firmó un contrato no muy jugoso (US$5 millones por seis años), pero la gerencia tampoco parecía demasiado interesada en mejorarle sus condiciones económicas.

Sin Pippen, probablemente los Bulls no podrían haber conseguido la seguidilla de títulos que sumaron. Y si bien todas las disputas quedaron en el pasado y los seis anillos de campeón hablan por sí solos de su legado, el escudero de Jordan se le ve y se siente aprehensivo durante las grabaciones actuales, como si aun fuera aquel joven que no estaba muy seguro de si podría hacer del baloncesto una carrera.

18. Los viajes al pasado

El archivo de ESPN es magnífico. Acercarnos a los juegos de Jordan, Pippen y todas las estrellas de la NBA, cuando eran adolescentes y la televisión apenas iniciaba su carrera a color, es un deleite. Incluso vemos al entrenador, Phill Jackson, en acción en sus años mozos como jugador.

En esa misma línea, las entrevistas a los familiares de los protagonistas enriquecen el contexto y proporcionan una información valiosa sobre el origen del talento en la NBA. Pareciera que la mayoría de los buenos atletas, que consiguieron desarrollar una carrera productiva en el baloncesto, comparten una característica: el apoyo familiar.

17. Jordan y el oro

Un ejemplo de una época en la que el deporte era otro. En varias imágenes vemos a Michael Jordan disputar los partidos con el cuello forrado en oro como si fuera un príncipe egipcio. Actualmente esos gestos de derroche ya no se permiten.

16. El draft de 1984

Aunque está registrado en la historia, no deja de asombrarnos. El nombre de Sam Bowie resalta en este documental, porque fue la segunda opción en el draft de 1984, siendo seleccionado por Portland Trail Blazers. Nunca sabremos cuán lejos pudo haber llegado, debido a que las lesiones lo obligaron a retirarse muy joven (en 1995), pero lo que sí sabemos es que fue elegido primero que Michael Jordan (Chicago Bulls).

15. Prince y Lou Reed en el soundtrack

The Last Dance no pasará a la historia por su dirección artística o por innovar en el género. De hecho, es bastante tradicional en el uso de los recursos narrativos. Pero un gran acierto es la música que acompaña a los protagonistas en algunos pasajes. Destacan dos temas que podemos disfrutar en el montaje: "Partyman", de Prince y "Walk on the Wilde Side", de Lou Reed.

14. Los terribles pronósticos de los periodistas

Michael Jordan tiene que escuchar, tras sus primeras derrotas, que no está a la altura de Earvin "Magic" Johnson (Lakers) o Larry Bird (Boston), incluso que es incapaz de liderar a un equipo. Muchos periodistas secundan esta opinión. Esto se acaba cuando la estrella de los Bulls gana su primer anillo de la NBA. Posteriormente, los comunicadores sociales se ríen por haber lanzado estos comentarios de manera tan alegre. ¿Arrogancia? ¿Precipitación? Es un buen tema para debatir.

13. Jordan y sus hijos en escena

A veces un documental sobresale más por lo que no se cuenta y un buen ejemplo de ello son las tomas de apoyo, en las que se ve a Jordan compartir con sus hijos o responder preguntas mientras sus niños hacen alguna actividad. Dos escenas reflejan muy bien la relación en ese momento entre el padre y sus dos hijos: Jeffrey Michael y Marcus James. Ambos practican tiros libres y rebotan los balones, imitando a su padre, sin darse cuenta de que están siendo grabados, como si la cancha fuera su segunda escuela.

12. Los sistemas de juego en el baloncesto

Otro de los grandes aciertos del documental es ver la evolución de Michael Jordan según los dictámenes de cada entrenador. Si bien la estrategia de Doug Collins con los Bulls tuvo cierto éxito, concentrando la acción del equipo en lo que pudiera hacer Jordan, no fue hasta la llegada de Phil Jackson, y la teoría del triángulo y rotación del balón, que Michael empezó a ganar títulos. Al mismo tiempo, igual de enriquecedoras resultan las estrategias de los rivales para intentar parar a Michael, algo casi imposible, pero que los Pistons consiguieron en varias oportunidades.

11. La lesión de Jordan

Esto en un ejemplo de la virtud y a la vez el talón del Aquiles de este documental. Jordan se fractura el pie en su segunda temporada como profesional y, desafiando a todos los pronósticos, se recupera antes de lo esperado. Incluso se enfrenta a Jerry Reinsford, dueño de los Bulls y al propio Krause, quienes temían que su regreso a las canchas era riesgoso. Aquí volvemos al "Método Jordan", es decir, a esa capacidad que tiene el jugador para imponerse a la adversidad. Y aunque todo esto sucedió tal como se cuenta en el documental, la manera en que está narrado el episodio, no impresiona. Es como si fuera algo "normal" dentro de la carrera del atleta, lo que le resta tensión al relato.

10. Rodman y el loco viaje a Las Vegas

Para que un equipo se convierta en una dinastía, cada integrante debe poner su granito de arena. Uno de los momentos clave, que está mejor desarrollado en el documental de ESPN Dennis Rodman: For Better or Worse, sucede cuando Jordan se reúne con Phil Jackson para analizar qué diablos hacer con el "loco" de Rodman y su falta de concentración, pues lo necesitaban para vencer a los Jazz. Así que decidieron dejarlo ir a Las Vegas por unas cuantas horas, ya que la ciudad de Utah lo aburría. Cuatro días después de la medida, los Bulls levantaban el trofeo como campeones y con Rodman en plan estelar.

9. Recreaciones con fotografías

En el documental vemos algunas animaciones con fotografías y el uso de portadas y afiches tradicionales. Esas fotos fijas de los increíbles saltos que daba Michael Jordan, igual que las gráficas de las revistas y los periódicos, son vestigios de una época que probablemente no volverá. Así como el documental resalta la evolución del baloncesto en Estados Unidos, también hay registro de la importancia del papel, cuando Internet todavía no dominaba al mundo.

8. Los testimonios de Obama, Clinton, Timberlake y NAS

Michael Jordan es un fenómeno cultural. No es solo lo que consigue dentro del juego, sino fuera de él. Un ejemplo es que, con la llegada del jugador y sus increíbles registros, la ciudad de Chicago se convierte en un referente. La moda, la música y el arte parece girar en torno a los Bulls. Estos hechos sociales son analizados por diferentes personajes de la política, como los expresidentes Barack Obama, Bill Clinton y los cantantes Justin Timberlake y NAS.

7. Spike Lee: del cine a la cancha

En la película She's Gotta Have It (1986), Spike Lee dirige e interpreta a Mars Blackmon, un personaje ficticio, tan obsesionado con las botas de Jordan, que se las deja puestas incluso para hacer el amor. Por ese trabajo fue contratado para dirigir varios comerciales de la empresa de calzado y con Jordan como protagonista. La química entre ambos fue tal, que la amistad se trasladó a la cancha, como lo registra muy bien el documental.

6. El momento Kobe Bryant

En el episodio V de The Last Dance, Michael Jordan y Kobe Bryant se enfrentan en el Juego de Estrellas de 1998. Es un momento emotivo por que Bryant reflexiona, en una entrevista posterior, lo que significaba competir con Jordan. Para el espectador, dado el fatal accidente de Bryant y su hija, el testimonio resulta ser una gran reflexión sobre el amor al juego y la oportunidad de que los mejores atletas de una especialidad, tengan la oportunidad de medirse en la cancha.

5. Los recursos tecnológicos de los entrenadores

En determinado momento, Phil Jackson ofrece una charla a sus jugadores, utilizando un pequeño televisor. La imagen que usa para la explicación táctica, está detenida y con muchas rayas, como si proviniera de una videograbadora. Suponemos que está señalando algún movimiento. Sin embargo, lo interesante de este segmento es comparar esas herramientas de trabajo con las actuales (iPads, pantallas digitales, etc.). Los elementos vintage, presentes en toda la serie, elevan la nostalgia por un mundo que parecía, en ese entonces, más simple.

4. Phil Jackson y el último baile

Phil Jackson es quien le da el nombre al documental. En una libreta de apuntes lleva el título: "The Last Dance". ¿Por qué? Jackson ya le había advertido a la gerencia que no importaría lo que sucediera, ganaran o no el campeonato, se marcharía. Se esperaba que muchos jugadores le imitaran. Por eso había que disfrutar de ese último baile, en 1998. El documental no solo retrata muy bien ese espíritu de dar el todo por el todo en ese año, sino que también le presta una gran atención a Jackson y su estilo de vida.

Resulta que Jackson es hijo de ministros reigiosos. Creció en una estricta familia pentecostal y se dice que el baloncesto fue una manera de disfrutar de algo que se le privó en la infancia, pero en el documental se hace más énfasis en el carácter "zen" del entrenador. De hecho, el propio Jackson habla sobre la cultura americana y la importancia de los primeros pobladores en el desarrollo del país. Se entiende entonces que su filosofía de trabajo (ningún jugador es más importante que el equipo), proviene de unas creencias que van más allá del simple juego.

3. Air Jordan

A Michael Jordan no le gustaban los diseños de Nike. En realidad fue su familia (particularmente su madre), la que le convence para que acepte la oferta económica como embajador de la marca. El resultado ya todos los conocemos. Este es uno de los episodios más bonitos e interesantes del documental, porque se plantea cómo evolucionó el mercado del calzado en el baloncesto, desde el predominio de los clásicos tenis Converse hasta la llegada de los Air Jordan. En este sentido, las fotografías, las imágenes y los comerciales, son una delicia para los coleccionistas.

2. Jordan vs. Johnson en los Juegos Olímpicos

De los mejores momentos que podemos ver en vivo, gracias a las cámaras que graban el entrenamiento del Dream Team de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de 1992. Michael Jordan y Magic Johnson mantienen un duelo verbal durante toda la práctica. El jugador de los Bulls le repite al de los Lakers que actualmente "estamos en los 90s". ¿Jordan le estaba diciendo viejo a Johnson? Es un episodio bastante extraño, que se zanja con una broma en el autobús, de regreso al hotel. Sin embargo, queda de nuevo establecido el espíritu competitivo de Jordan.

`1. La rivalidad entre los Chicos malos de Detroit y los Bulls

Es lo que mejor está desarrollado, al menos en los primeros cinco capítulos. Los Chicago Bulls representaban todo aquello que los Detroit Pistons no eran: glamour y juego estilizado. Cuando ambos chocaron en dos finales, el equipo de Isiah Thomas y compañía ganaron los dos primeros torneros, pero en la tercera definición, en 1991, Chicago se desquitó. Como los Bulls ganaron por barrida (4-0), sucedió una de las imágenes más polémicas de la NBA: los Pistons se retiraron a los vestuarios segundos antes de finalizar el partido.

Se especula, que como Thomas fue el que encabezó la acción, se quedó fuera del Dream Team de 1992. En el documental, Jordan asegura que no tuvo nada que ver con la ausencia del jugador de los Pistons en los Juegos Olímpicos. Pero es una duda que permanecerá hasta el presente.