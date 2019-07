The Irishman: Primeras imágenes del filme de Scorsese para Netflix

Netflix

The Irishman, la esperada película de Martin Scorsese para Netflix, se estrenará primero en el Festival de Cine de Nueva York el 27 de septiembre antes de su debut en salas de cines de Estados Unidos y de su lanzamiento en la plataforma de streaming.

Netflix presentó esta semana las primeras dos imágenes oficiales de la película, protagonizada por Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci y Harvey Keitel, entre otros. Según Variety, The Irishman tiene un costo de producción aproximado de US$160 millones, pues el filme "rejuvenecerá" con efectos de computadora al elenco principal, tal como se hizo con Samuel L. Jackson en Captain Marvel (2019) y con Will Smith en Gemini Man (2019), de próximo estreno.

The Irishman está basada en la historia real descrita en el libro I Heard You Paint Houses, de Charles Brandt, que cuenta la vida del asesino de la mafia Frank "The Irishman" Sheeran. Además de su correrías como asesino a sueldo, Sheeran afirma haber estado involucrado en la misteriosa desaparición de Jimmy Hoffa.

Netflix

Se trata de la novena colaboración de De Niro con Scorsese y de la primera vez en la que Pacino es dirigido por el director de Mean Streets y Goodfellas, entre otras. Además de De Niro, Pacino, Pesci y Keitel, también participan en la película Bobby Cannavale, Anna Paquin y Ray Romano.

Según la página Web del New York Film Festival de 2019, The Irishman "es una epopeya ricamente texturizada del crimen estadounidense, una historia densa y compleja contada con asombrosa fluidez. (....) Es un filme sobre la amistad y la lealtad entre hombres que cometen actos indescriptibles y se enfurecen unos contra otros, y la posibilidad de la redención en un mundo donde parece tan distante como el Luna".

En la película Joe Pesci interpreta al jefe del crimen organizado en Pennsylvania Russell Bufalino, Pacino encarna al presidente del sindicato de los Teamsters Jimmy Hoffa y De Niro da vida a la mano derecha de Bufalino, el gángster Frank Sheeran.

The Irishman se estrenará en cines y en Netflix a finales de año, aunque todavía no sabemos una fecha definitiva oficial.