The Invisible Man: Nadie cree a Elizabeth Moss en primer tráiler del filme

Universal Pictures/Blumhouse Productions

Universal Pictures intentó revivir sus famosas películas de horror de los años 30 del siglo pasado –como Drácula, Frankenstein y La Momia– creando el llamado Dark Universe, cuya primera entrega, The Mummy (2017), con Tom Cruise, resultó un gran fracaso en taquilla.

Universal Pictures aprendió la lección, abandonado la idea de un universo común a todos sus monstruos, y tomó el camino de relanzar sus monstruos clásicos con películas modestas, que apuestan de lleno al género de horror, con más sustos que grandes efectos visuales. El nuevo reboot es The Invisible Man, con Elizabeth Moss (The Handmaid's Tale), cuyo primer tráiler fue lanzado el jueves, 7 de noviembre de 2019.

Si en The Invisible Man original, dirigida por James Whale en 1933, el hombre invisible era un científico loco que deseaba dominar el mundo, en la nueva versión el centro pasa al personaje de Cecilia Kass (Moss), quien, atrapada en una relación abusiva, decide abandonar a su violento esposo, el científico Adrian Griffin (Oliver Jackson-Cohen, de la serie The Haunting of Hill House). Este, por su parte, simula haberse suicidado y deja una vasta fortuna a su esposa, pero en realidad, ha logrado desarrollar la tecnología para hacerse invisible, por lo que puede empezar a acosar y torturar a Cecilia impunemente.

El tráiler muestra cómo la situación se vuelve violenta y peligrosa para la gente que protege a la protagonista, quien llega a ser internada en una institución psiquiátrica pues nadie cree en su testimonio.

Como se ve, no guarda relación con la película original de 1933. La nueva The Invisible Man –escrita y dirigida por Leigh Whannell (Upgrade)– es una historia de obsesión, una metáfora de la violencia doméstica y de cómo muchas veces nadie cree a la víctima de maltratos.

Originalmente, en febrero de 2016, el proyecto de The Invisible Man iba a ser protagonizado por Johnny Depp, que sería seguida, según reportes de julio de ese año, por una película sobre el monstruo de Frankenstein protagonizada por Javier Bardem. Ninguno de estos proyectos llegó a ser desarrollado.

The Invisible Man se estrena en cines el 28 de febrero de 2020.