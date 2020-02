The Invisible Man: Elisabeth Moss brilla en este thriller angustiante

Universal Pictures

Empecemos aclarando que cuando hace unos días entrevisté a Leigh Whannell, director y guionista de esta The Invisible Man o El hombre invisible, no le conté que mi afición a las películas del género de terror ha venido de la mano de la aparición del término "elevated horror" o terror elevado que el cineasta no necesariamente aprueba.

Para él, el terror es terror. Títulos como Get Out, A Quiet Place, Us o Midsommar (todas parte de este movimiento del terror elevado) han convertido el género de terror en fenómeno de masas que cuenta con la aprobación de la crítica y han logrado que gente como yo vaya a ver este tipo de películas sin miedo (tal vez solo con un poco).

Lo quiera Whannell o no, la The Invisible Man de 2020 es definitivamente una entrada más en la prestigiosa categoría de terror elevado. Su versión contemporánea de la historia de uno de los monstruo clásicos de Universal, el hombre invisible, me tuvo en tensión durante sus dos horas de duración. Y el miedo no me lo causaron tanto los recursos habituales de este tipo de películas: los sustos en momentos que han sido dirigidos para causar el salto o el grito del espectador. El terror me lo causó The Invisible Man al pensar en la situación desesperada en la que se encontraba su protagonista, Cecilia, interpretada magistralmente por Elisabeth Moss.

Al comenzar la película vemos cómo Cecilia escapa de las garras, casi literalmente, de su marido: Adrian Griffin (el anodino Oliver Jackson-Cohen), un científico y experto mundial en óptica. Esa primera secuencia de la película, en la que observamos a Cecilia ejecutando una huída perfectamente planeada de la mansión de paredes transparentes donde vive con Adrian, pone al espectador en el tipo de tensión y angustia que este título consigue mantener durante el resto de su metraje.

Cecilia, que tras escapar acaba hospedada en casa de su amigo James (Aldis Hodge) y la hija de este (Storm Reid), se nos presenta con todas los problemas de una mujer que ha sido maltratada y acosada por su marido. Tiene miedo a salir de casa, está aterrorizada ante la idea que Adrian pueda dar con ella, tiene problemas para dormir y de autoestima. Cuando dos semanas más tarde la informan de que su marido ha muerto, no acaba de creérselo. Y hace bien.

The Invisible Man, sobre todo en su primera media hora, juega con Cecilia y con los espectadores. Tanto ella como el público somos conscientes de que Adrian podría seguir vivo, y creemos presentir su presencia en la pantalla. Pero nada llega a confirmarse del todo al principio, más allá de planos de ella encuadrados entre los marcos de una puerta y que parecen indicar que alguien la está espiando desde esa posición. Cecilia cree estarse volviendo loca y Whannell hace uso de todos su arsenal como cineasta para contarnos esta historia de una mujer a quien están haciendo luz de gas y cuya historia es increíblemente difícil de creer.

Una de las decisiones magistrales de Whannell en la adaptación de este clásico ha sido la de basarse en todo momento en el personaje de Cecilia. La película está contada desde la perspectiva de esta víctima. Al marido de ella apenas lo vemos, casi no sabemos la cara que tiene. El hombre invisible es realmente invisible en muchos sentidos, o secundario, en esta nueva adaptación.

Whannell tiene el reto de llenar la pantalla en ocasiones con Cecilia y esa presencia invisible. Con una actriz menor a Moss hubieran sido secuencias difíciles de dirigir, pero la veterana de Mad Men y The Handmaid's Tale demuestra una vez más su mucha talla interpretativa. La cámara se posa a menudo en el rostro de la actriz, prácticamente falto de todo maquillaje, demacrado casi. Moss sabe perfectamente cómo dejar al lado toda su divinidad de estrella hollywoodense y tener el aspecto de una mujer perfectamente normal viviendo uno de los peores momentos de su vida. Una cosa está clara, El hombre invisible sería una película peor de no haber contado con Moss.

Leigh, que me definió esta película como un thriller con elementos de terror y de ciencia ficción, hace uso de los recursos narrativos típicos del género de terror. Pero también es consciente de cuál es la fórmula necesaria para construir un thriller sólido. La película incluso incluye una secuencia de persecución bajo la lluvia digna de un buen título de acción. Y el final contiene los suficientes giros narrativos como para no ser del todo previsible. Si, como yo, no eres precisamente un fan del género de terror, tienes muchos motivos para apreciar este The Invisible Man por sus otros méritos cinematográficos.

The Invisible Man o El hombre invisible se estrena en Estados Unidos, España y México este 28 de febrero.