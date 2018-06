'The Incredibles 2' revela dos nuevas escenas de la película

De la trama de The Incredibles 2 se conocen sólo las líneas básicas de la trama, de allí que resulte de interés la divulgación de nuevas escenas de la película.

El filme -- que se estrena el 15 de junio en Estados Unidos -- dio a conocer dos nuevas secuencias. La primera tiene por nombre The Underminer Has Escaped y muestra a la familia Parr, con la ayuda de Frozone (voz en inglés de Samuel L. Jackson), persiguiendo al villano llamado The Underminer, quien huye de la escena del crimen mientras un monorriel se descarrilla.

El segundo video es identificado como Cookie y algunas de sus escenas ya habían aparecido en previos tráilers del filme: revela al bebé Jack-Jack, quien todavía no controla sus poderes, siendo atraído por su padre Bob con la promesa de una galleta. Entre los poderes del menor de la familia Parr está el desplazarse entre dimensiones, por lo que su padre encuentra difícil impedir que desaparezca.

Disney/Pixar tiene previsto transmitir en vivo la noche del martes, 5 de junio, vía streaming, la premiere mundial de The Incredibles 2 en las cuentas oficiales de la películas en Facebook, Twitter y YouTube. Además, el miércoles, 6 de junio, Disney empleará estas mismas cuentas de redes sociales para transmitir una sesión de preguntas y respuestas con el elenco que aporta las voces en inglés de los personajes.

En la secuela -- dirigida por Brad Bird, realizador de la cinta animada original en 2004 -- Helen Parr (voz en inglés de Holly Hunter) es reclutada para que sea la imagen de una campaña para promover el regreso de los superhéroes a la vida pública. Mientras tanto, Bob Parr (voz en inglés de Craig T. Nelson) debe atender la casa y ocuparse de cuidar a sus tres hijos, especialmente al bebé, Jack-Jack, quien ha desarrollado sus poderes.

The Incredibles 2 se estrena el 15 de junio en Estados Unidos.

