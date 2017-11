‘The Incredibles 2’ lanza su primer tráiler

Sin mostrar todavía a Elastigirl, Frozone o la minúscula diseñadora Edna Mode, Disney/Pixar divulgó el sábado el tráiler teaser de The Incredibles 2, la esperada secuela de The Incredibles (2004), primer filme animado del estudio de animación centrado en un grupo de superhéroes.

El breve avance evitó mostrar un resumen de escenas de la película, que se estrenará el 15 de junio de 2018. Las imágenes mostradas se centraron en el bebé Jack-Jack, quien –como todo bebé en pañales, imagina uno– no controla todavía sus súper poderes.

En una escena del teaser, Mr. Incredible (Craig T. Nelson) carga a Jack-Jack y celebra el hallazgo de que tiene poderes. A continuación, el bebé estornuda, lanzando fuego, relámpagos y rayos láser de sus ojos.

El público ya conocía algunas de estas habilidades, pues el personaje las exhibe en una de las secuencias finales de The Incredibles (2004) y en el cortometraje Jack-Jack Attack (2005), en el que se revelan los súper poderes del bebé, entre los que se incluyen la capacidad de teletransportarse, entre otras.

Esta es la sinopsis de The Incredibles 2:

"En esta oportunidad Helen –con la voz aportada por Holly Hunter– está en el centro de la atención pública, dejando en casa a Bob –la voz de Craig T. Nelson– atendiendo a sus hijos Violet (Sarah Vowell) y Dash (Huck Milner) y llevando una vida 'normal'. Es una transición difícil para todos, aunada al hecho de que la familia todavía ignora la existencia de los poderes emergentes de Jack-Jack. Cuando un nuevo villano urde un brillante y peligroso plan, la familia y Frozone –la voz de Samuel L. Jackson– deben encontrar una manera de trabajar juntos otra vez, lo que no resulta tan fácil como parece".

La película es dirigida por Brad Bird (Tomorrowland, The Incredibles) e incorpora nuevas voces y nuevos personajes, en particular Bob Odenkirk (Better Call Saul) y Catherine Keener (Being John Malkovich).

