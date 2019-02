The Haunting of Hill House tendrá segunda temporada... y nuevo título

Steve Dietl/Netflix

En un giro inesperado, digno de una película de suspenso, Netflix confirmó el jueves que la aclamada serie The Haunting of Hill House (2018) tendrá una segunda temporada a estrenarse en 2020, pero regresará con una nueva historia, otros personajes protagonistas y con un título nuevo.

La temporada 2 se llama The Haunting of Bly Manor y está inspirada en la famosa novela de fantasmas Otra vuelta de tuerca (The Turn of the Screw) del escritor Henry James (1843-1916).

You guessed it. The HAUNTING OF BLY MANOR, a new chapter in the Haunting series based on the works of Henry James, is coming in 2020. pic.twitter.com/nvhRBEfH2E — The Haunting of Hill House (@haunting) February 21, 2019

Se confirma así que The Haunting of Hill House pertenece al género de las antologías televisivas, al estilo American Horror Story (FX), en la que cada temporada presenta una historia diferente, con el elenco interpretando a nuevos personajes dentro de un mismo universo.

The Hollywood Reporter informó además que Netflix fichó por cuatro a cinco años al creador y showrunner de The Haunting of Hill House, el director Mike Flanagan, y al productor ejecutivo de la serie, Trevor Maxy, para que desarrollen otras seis en exclusivas para la plataforma de streaming. Este acuerdo no incluye largometrajes, toda vez que Flanagan y Macy estrenará en cines el próximo noviembre la película Doctor Sleep, la secuela de The Shining que escribió Stephen King en 2013.

La novela The Turn of the Screw de Henry James se publicó en 1898 y trata sobre una institutriz que arriba a la mansión Bly (Bly Manor) para cuidar de dos niños huérfanos. La institutriz cree que la casa está embrujada y que los niños están poseídos por dos fantasmas. El texto de James es un clásico del horror psicológico pues nunca queda claro si el embrujo es real o si la institutriz ha perdido la razón.

Lo más probable es que Flanagan use la novela de Henry James como una referencia, lo que ya hizo en la primera temporada de The Haunting of Hill House, que se inspiró en el libro de Shirley Jackson (1916-1965) y no fue una adaptación literal.

The Haunting of Hill House -- de la que aquí puedes leer la reseña de CNET en Español -- contó la historia de la siniestra Hill House, mansión a la que se muda una pareja de arquitectos con el fin de remodelarla y luego venderla. Los padres son Hugh Crain (Henry Thomas), su esposa Olivia (Carla Gugino) y sus cinco hijos pequeños: Shirley, Steven, Theodora y los mellizos Luke y Nell. Pronto, la familia será víctima de fenómenos extraños y espeluznantes, que dejarán huella en su vida como adultos.

Además de Hutton, Thomas y Gugino, también participan Michiel Huisman, Kate Siegel, Elizabeth Reaser, Victoria Pedretti, Oliver Jackson-Cohen, Lulu Wilson, Mckenna Grace, Violet McGraw, Julian Hilliard, Paxton Singleton y Annabeth Gish, entre otros.

The Haunting of Bly Manor se estrenará en Netflix en 2020.

