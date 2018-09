The Haunting of Hill House: horror para compartir en familia

Steve Dietl/Netflix

El miedo corre por las venas de la familia Crane, protagonistas de la nueva serie de horror The Haunting of Hill House, que Netflix estrena el 12 de octubre, justo a tiempo para Halloween.

CNET en Español tuvo acceso a los primeros cinco episodios de los diez que componen la primera temporada. La serie fue creada por Mike Flanagan (Gerald's Game), especialista en el género del terror, quien basa su historia en la famosa novela The Haunting of Hill House (1959), escrita por Shirley Jackson.

En su libro Danse Macabre (1981) Stephen King describió a la novela The Haunting of Hill House, de Shirley Jackson, como "uno de los mejores libros que han salido del género". En efecto, esta novela suele encabezar las listas de los mejores libros de terror escritos en Estados Unidos en el siglo XX, al punto que ha sido adaptado dos veces al cine, en 1963 y en 1999, con el título de The Haunting.

Aunque lo correcto sería decir que la serie está inspirada –y no basada– en la novela de Jackson, pues se diferencia completamente del libro.

La novela se centra en un investigador de lo paranormal, el Dr. John Montague, quien recluta a dos mujeres con sensibilidad a los fenómenos psíquicos –la tímida y reprimida Eleonor Vance y la extrovertida artista Theodora– para que pasen un fin de semana en Hill House, casa que se cree embrujada. Al grupo se une Luke Sanderson, joven heredero de la mansión.

Uno de los elementos elogiados de la novela de Shirley Jackson (1916-1965) es que juega con la ambigüedad. Nunca queda claro si los golpes, ruidos extraños, corrientes inexplicables de viento helado y escritos en las paredes que atemorizan a los huéspedes son fenómenos reales o producto de la sugestión.

Ese terror psicológico, sugerido más que manifiesto, es lo que cautivó al público de la novela y de su primera adaptación al cine, dirigida en 1963 por Robert Wise, con Julie Harris, Claire Bloom y Russ Tamblyn, quien hace un breve papel en el quinto episodio de The Haunting of Hill House, como el psiquiatra que trata a Nell (Victoria Pedretti).

Steve Dietl/Netflix

La serie conserva la idea de la mansión embrujada, la siniestra Hill House, pero la transforma en una casa a la que se muda una pareja de arquitectos con el fin de remodelarla y luego venderla. Los padres son Hugh Crane (Henry Thomas), su esposa Olivia (Carla Gugino) y sus cinco hijos pequeños: Shirley, Steven, Theodora y los mellizos Luke y Nell. Pronto, la familia será víctima de fenómenos extraños y espeluznantes, que dejarán huella en su vida como adultos.

Es una premisa diferente al libro y en el que es posible encontrar referencias a la obra original, como en los nombres de los personajes: Shirley es un homenaje a la autora, Shirley Jackson; y dos de los hijos se llaman Luke y Theodora, como dos personajes de la novela. Y Steven, de adulto, visita casas en las que supuestamente hay fantasmas, algo parecido a lo que hacía el Dr. Montague en el libro.

Lo novedoso de la serie, y lo que hace de ella una propuesta interesante, es que parte de la premisa original –una casa embrujada– para transformarla en una historia original, en cómo esa "maldición de Hill House" afectó a cada integrante de la familia, oscilando la historia entre el presente, con los niños ya adultos, y flashbacks que cuentan lo que ocurrió cuando vivían en esa siniestra mansión.

Esas transiciones entre el pasado y el presente están bellamente logradas, hiladas con lógica y buen sentido del ritmo. No hay peor casa embrujada que la que habita en la mente de los protagonistas.

Steve Dietl/Netflix

Los primeros cinco episodios están dedicados, cada uno, a un hijo diferente de la familia Crane, mostrando lo que vivieron de niños en Hill House y cómo esa experiencia los marcó de adultos, influyendo en sus decisiones personales y profesionales.

Esta estrategia narrativa permite que hechos acontecidos en el primer episodio sean revisitados en un capítulo posterior, pero ahora con la visión de otro de los hermanos Crane. De esta manera, la historia se comprende mejor y revela las motivaciones de los personajes.

Suceden tantas cosas en los primeros cinco episodios, que resulta interesante ver lo que ocurre en los capítulos restantes. El tráiler y las imágenes divulgadas por Netflix de The Haunting of Hill House se centran en la primera parte del show, por lo que cabe imaginar que la segunda mitad del programa esconde algunas revelaciones.

¿Por qué hay una maldición en Hill House? ¿Qué episodio cruento del pasado pudo ser tan siniestro para que aterrorice a sus huéspedes? ¿Qué hay detrás de una puerta roja para la que no hay llave? ¿Podrá la familia Crane liberarse de su pasado y encontrar la paz?

Si bien The Haunting of Hill House está centrada en la historia, en oscilar del pasado al presente, y en mostrar las vicisitudes y temores de los integrantes de la familia Crane, la serie nunca olvida que es un show de terror, por lo que es generosa en momentos perturbadores, los llamados comúnmente jump scares (sustos que te hacen pegar un brinco).

Algunos lucen gratuitos y otros son difíciles de digerir –una escena de una autopsia, otra con un gatito y una en un sótano destacan– pero todas cumplen su cometido: recordarle al espectador que esta es una serie de terror y que la cosa va de pegarte el susto de tu vida.

El que todos los episodios los dirija Mike Flanagan dota a la serie de una coherencia y ritmo que nunca decae. De hecho, el director se ha rodeado de elenco y equipo técnico que ha trabajado con él en el pasado, por lo que se nota que es un equipo compacto y con una visión precisa de la historia a contar.

La música y la cinematografía son dignas de mención; no tanto el diseño de producción, pues Hill House luce como una vieja casa más, sin el elemento amenazador que exhibe en el libro y en las adaptaciones previas al cine. Hill House debería ser un personaje más de la trama.

Reproduciendo: Mira esto: Las series de TV que más esperamos

Finalmente, el elenco es una de las virtudes principales de The Haunting of Hill House, tanto el reparto infantil como el elenco adulto. Incluso el papel del patriarca Hugh Crane es interpretado por dos actores distintos: Tim Hutton y Henry Thomas, en su versión joven (hay un guiño al pasado de Thomas, famoso por E.T. the Extraterrestrial, pues uno de los niños posee una lunch box de este filme de 1982).

Además de Hutton, Thomas y Gugino, también participan Michiel Huisman, Kate Siegel, Elizabeth Reaser, Victoria Pedretti, Oliver Jackson-Cohen, Lulu Wilson, Mckenna Grace, Violet McGraw, Julian Hilliard, Paxton Singleton y Annabeth Gish, entre otros.

The Haunting of Hill House se estrena en Netflix el 12 de octubre.

CNET Pop: Nuestro espacio dedicado al cine, las series y la cultura popular.

¿Quieres seguir toda nuestra cobertura de cine, televisión y entretenimiento? Dale "Me Gusta" a nuestra página especial en Facebook.