The Haunting of Bly Manor ya tiene tráiler y fecha de estreno

Eike Schroter/Netflix

Restan dos meses para Halloween y Netflix ya prepara el lanzamiento de una de sus series de horror más esperadas. El lunes, 31 de agosto, la plataforma de streaming lanzó el primer tráiler de la segunda temporada de su antología de historias de fantasmas iniciada en 2018 con The Haunting of Hill House.

En la temporada 2 la serie asume un nuevo nombre, The Haunting of Bly Manor (La maldición de Bly Manor es su título en español) y según Netflix, se estrenará el 9 de octubre de 2020.

En la segunda temporada, la serie cambia su título pues ahora su trama toma su inspiración principal en la novela The Turn of the Screw (Otra vuelta de tuerca, 1898) de Henry James, ambientada en la mansión Bly, aunque la serie también tomará elementos de otros relatos de James, como The Jolly Corner y The Romance of Certain Old Clothes.

Una de las novedades de la primera temporada de esta antología es que su creador, Mike Flanagan, ocultó muchos fantasmas en algunas tomas de la serie, lo que muchos fanáticos disfrutaron ya que se convirtió en un pasatiempo fijarse en las esquinas o en los dinteles de las puertas para encontrar personajes misteriosos que miraban a los protagonistas.

Reproduciendo: Mira esto: Maratón de series para el encierro

En la primera imagen difundida de The Haunting of Bly Manor, Flanagan ya ocultó una aterradora silueta, apenas reconocible, en el jardín. Todo indica que esta costumbre se mantendrá en la segunda temporada.

La primera foto de la mansión de THE HAUNTING OF BLY MANOR, la adaptación de 'Otra vuelta de tuerca' de Mike Flanagan para Netflix ya tiene al director de #TheHauntingOfHillHouse haciendo de las suyas. pic.twitter.com/oebx9gE9Jk — Horror Losers (@horrorlosers) August 28, 2020

En el programa, Victoria Pedretti interpreta a una institutriz que es contratada por un millonario (Henry Thomas) para que se haga cargo de la educación de dos niños huérfanos que viven en la Mansión Bly y que podrían estar bajo el control de dos espectros malvados.

La cuenta de Twitter de la serie publicó el 26 de agosto de 2020 la fotografía de un anuncio para buscar niñera, en el que aparece el número de teléfono,+44 1273 915253. Al llamar, una voz extraña daba el inquietante mensaje de que "la entrevista" sería en cinco días (era una referencia al lanzamiento del primer tráiler).

Help wanted. ☎️ pic.twitter.com/tJzkwLGPf5 — The Haunting of Bly Manor (@haunting) August 26, 2020

La serie tiene como protagonistas a Victoria Pedretti, Henry Thomas, Oliver Jackson-Cohen, Kate Siegel, T'Nia Miller, Rahul Kohli, Benjamin Evan Ainsworthy Amelie Smith y Amelia Eve.

The Haunting of Bly Manor se estrena el 9 de octubre de 2020 en Netflix.