The Haunting of Bly Manor: Mira el nuevo tráiler de la serie de Netflix

Netflix

Netflix estrenó el segundo tráiler de la serie The Haunting of Bly Manor, que se estrena el 9 de octubre de 2020 en la plataforma de streaming. Se trata de la temporada 2 de la antología televisiva de historias de fantasmas iniciada en 2018 con The Haunting of Hill House.

Creada por Mike Flanagan (Doctor Sleep), la serie cambia su título en su segunda temporada debido a que su argumento se inspira ahora en la novela The Turn of the Screw (Otra vuelta de tuerca, 1898) de Henry James, ambientada en la mansión Bly, aunque la serie también tomará elementos de otros relatos de James, como The Jolly Corner y The Romance of Certain Old Clothes.

La serie está protagonizada por Victoria Pedretti, Henry Thomas, Oliver Jackson-Cohen (The Invisible Man), Kate Siegel, Amelia Eve, T'Nia Miller, Rahul Kohli, Tahirah Sharif, Amelie Bea Smith, Benjamin Evan Ainsworth, Katie Parker, Alex Essoe y Matthew Holness.

The Haunting of Bly Manor se estrena el 9 de octubre de 2020 en Netflix.