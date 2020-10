The Haunting of Bly Manor: Una inquietante historia de fantasmas

Eike Schroter/Netflix

Una historia de fantasmas se considera buena si te pega el susto de tu vida. The Haunting of Bly Manor tiene su buena dosis de momentos inquietantes y mantiene reservados algunos jump scares que te harán pegar un brinco. Pero también es justo reconocer que Bly Manor es menos terrorífica y perturbadora que su antecesora, The Haunting of Hill House (2018).

Hay una razón para ello: Mike Flanagan, creador de The Haunting of Bly Manor, ve los fantasmas como metáforas; en la serie, los espectros son la excusa para asustarnos pero también para explorar traumas personales. Los muertos increpan a los personajes sobre el valor de estas vivos.

CNET en Español tuvo acceso a los nueve episodios de The Haunting of Bly Manor, que se estrenará el 9 de octubre en Netflix. Es una serie antológica creada por Mike Flanagan (Doctor Sleep, Gerald's Game), en la que cada temporada contará una historia diferente con nuevos personajes, pero con un mismo hilo conductor: los fantasmas y los misterios que acechan en una casa embrujada. Así que no es necesario que hayas visto The Haunting of Hill House para entender de qué va Bly Manor.

Conoce a los personajes de The Haunting of Bly Manor [fotos] Ver fotos +11 Más

Si The Haunting of Hill House se basó en la novela homónima de horror de Shirley Jackson, en The Haunting of Bly Manor Flanagan se inspiró en la obra del escritor Henry James (1843-1916) -- nacido en Estados Unidos pero naturalizado británico, pues vivió casi toda su vida en el Reino Unido --, específicamente en sus novelas y relatos de fantasmas.

James no se especializó en el género del horror pero escribió una de las novelas más famosas de esta temática, The Turn of Screw (Otra vuelta de tuerca, 1898), adaptada con gran éxito al cine en 1961 bajo el título de The Innocents, protagonizada por Deborah Kerr y dirigida por Jack Clayton. Stephen King, en su famoso ensayo Danse Macabre (1981), afirmó que The Haunting of Hill House y The Turn of the Screw son "las únicas dos novelas grandes novelas sobre lo sobrenatural de los últimos 100 años".

Flanagan no adaptó literalmente The Turn of the Screw, sino que tomó su argumento como eje central y lo ha expandido con referencias de otros relatos de Henry James, como The Jolly Corner y The Romance of Certain Old Clothes, por ejemplo.

Así que conocer estos textos no te arruinará la serie; en todo caso, te permitirá los guiños que Flanagan y su equipo hicieron tanto a la obra de James como a la película The Innocents. Por ejemplo, los títulos de los nueve episodios de la serie están tomados de los cuentos de Henry James.

Esta es una reseña sin spoilers, así que no revelaremos los giros narrativos ni el desenlace de los personajes. La mejor manera de disfrutar The Haunting of Bly Manor es conociendo lo menos posible. Solo podemos aventurar que, al igual que en The Haunting of Hill House, Flanagan oculta en ciertas tomas las figuras de algunos de los fantasmas que recorren la casa.

Es un ejercicio divertido tratar de descubrirlos en el fondo de un pasillo o corredor, o comprobar que alguna imagen fuera de foco es la de un espectro que ha estado presente todo el tiempo en la escena. Netflix dio a conocer los títulos de crédito de la serie, que dan una idea de la propuesta visual de Bly Manor.

One week to go. Until then, enjoy our perfectly splendid opening titles. pic.twitter.com/2wxdka3ZmU — The Haunting of Bly Manor (@haunting) October 2, 2020

La historia se centra en Dani Clayton (Victoria Pedretti), una estadounidense que se muda a Inglaterra para rehacer su vida. En Londres es contratada por Henry Wingrave (Henry Thomas) para que sea institutriz de sus dos sobrinos huérfanos, Miles (Benjamin Evan Ainsworth) y Flora (Amelie Bea Smith), quienes viven en la Mansión Bly.

Dani -- su apellido es un guiño a Jack Clayton, director de The Innocents -- se muda a la Mansión Bly, en la que traba amistad con el ama de llaves Hannah Grose (T'Nia Miller), el cocinero Owen (Rahul Kohli) y la jardinera Jamie (Amelia Eve). La relación es cordial con todos los habitantes de la casa, pero Dani pronto descubre que Miles y Flora actúan de manera perturbadora, comportándose a veces como algo mayores de la edad que tienen.

Dos personajes pueden tener que ver con este clima extraño en la Mansión Bly: la anterior institutriz de los niños, Rebecca Jessel (Tahirah Sharif); y Peter Quint (Oliver Jackson-Cohen), un hombre de pocos escrúpulos morales que se desempeña como asistente de Henry Wingrave.

Reproduciendo: Mira esto: Cómo darle un toque de horror a tus fotos de Halloween...

Ese es el cuadro de personajes principales de The Haunting of Bly Manor. Por supuesto, como en toda historia de fantasmas, hay espectros aterradores, cuya razón para deambular por la mansión es uno de los misterios de la trama.

Pero, así como en The Haunting of Hill House el verdadero tema era el duelo, los traumas y las rencillas familiares, en Bly Manor Flanagan ha usado la historia de fantasmas para contar un gran romance gótico. La serie es una gran historia de amor e indaga en los sacrificios que hacen las personas por amor.

"El romance gótico es a menudo mal interpretado; algo acerca de la palabra romance evoca algo cursi y de mal gusto. Pero en el mundo de Henry James, el romance tenía una connotación diferente. El romance significaba misterio y agitación. Y el romance gótico suponía la existencia de horror y ruina", explicó Flanagan en el comunicado de Netflix sobre la serie.

La serie reúne a algunos de los actores de Hill House, como Victoria Pedretti (You, imagen del meme #WeyYa), Oliver Jackson Cohen (The Invisible Man), Henry Thomas, Kate Siegel y Katie Parker. Pero los nuevos rostros son todo una revelación, especialmente los actores infantiles.

Un punto débil: siendo una historia ambientada mayormente en el Reino Unido (aunque fue filmada en Canadá), la recreación de los escenarios "británicos" resulta poco convincente.

La propuesta de The Haunting of Bly Manor es similar a la de la película Crimson Peak (2015), de Guillermo del Toro, que fue promocionada como una película de horror con fantasmas y era, en realidad, una historia de amor gótica. La serie plantea que no solo hay casas embrujadas: también hay personas "embrujadas", obsesionadas y acechadas por sus pasiones en vida. De eso va Bly Manor.

The Haunting of Bly Manor se estrena el 9 de octubre de 2020 en Netflix.