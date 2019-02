The Handmaid's Tale: Tercera temporada ya tiene fecha de estreno

Take Five/Hulu

Hulu hizo el lunes varios anuncios sobre sus series y nuevos proyectos que desarrolla actualmente. Uno de los más importantes tiene que ver con un show que ha recibido 11 premios Emmy. La fecha de estreno de la tercera temporada de The Handmaid's Tale será el 5 de junio.

Según indica The Hollywood Reporter, el lanzamiento de los nuevos episodios en junio significa que la tercera temporada de The Handmaid's Tale no podrá ser elegible para los premios Emmy de 2020. Las dos temporadas previas de la serie se estrenaron en abril.

La plataforma de streaming divulgó el nuevo tráiler de la serie el domingo, 3 de febrero, durante el Super Bowl 2019. Pero en ese momento no reveló la fecha de lanzamiento.

Los analistas perciben el retraso en el lanzamiento de The Handmaid's Tale a que Hulu desea evitar salir al mismo tiempo que la última temporada de Game of Thrones en HBO, que debuta el 14 de abril. Pero Craig Erwich, vicepresidente de contenido original de Hulu, declaró a The Hollywood Reporter que la razón obedeció a mantener la calidad de la serie.

