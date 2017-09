Agrandar Imagen Take Five/Hulu

En una gala dominada por las menciones al presidente estadounidense Donald Trump y la reivindicación de la diversidad en la industria televisiva, Hulu se erigió en una nueva fuerza en Hollywood al obtener el premio Emmy a mejor serie dramática por The Handmaid's Tale.

La gala de los Primetime Emmy tuvo lugar el domingo, 17 de septiembre, en el Microsoft Theater de Los Ángeles y fue transmitida por CBS (CBS es la corporación a la que pertenece CBS Interactive, de la que forma parte CNET en Español).

Además del Emmy a mejor serie dramática, The Handmaid's Tale de Hulu también recibió el Emmy a mejor actriz principal en Drama (Elizabeth Moss), mejor dirección de un episodio de Drama (Reed Morano), mejor guión de Drama (Bruce Miller) y mejor actriz de reparto (Ann Dowd).

Con estos galardones recibidos en la edición 69 de los Primetime Emmy, Hulu se une a otros dos gigantes del streaming, como Netflix y Amazon, con series que han obtenido premios Emmy en las categorías principales.

Otra serie que dominó los Primetime Emmy fue Big Little Lies de HBO, que obtuvo el galardón a mejor serie limitada, mejor dirección de una serie limitada (Jean-Marc Vallée) y tres estatuillas en las categorías de actuación para Nicole Kidman, Laura Dern y Alexander Skarsgard.

En el terreno de la comedia, los premios Emmy más importantes de la gala se repartieron entre dos series: Veep (HBO) y Atlanta (FX). En el caso de Atlanta, Donald Glover recibió dos personalmente: por mejor dirección y actor principal.

Y Veep recibió el premio a mejor serie de comedia -- tercer año consecutivo en el que lo recibe -- y mejor actriz principal de comedia para Julia Louis-Dreyfus, quien obtuvo el Emmy por sexta vez consecutiva, un récord para cualquier actor o actriz.

Además, Louis-Dreyfus empató la marca de la actriz Cloris Leachman, con ocho premios Emmy recibidos por una intérprete.

La serie antológica de ciencia ficción Black Mirror (Netflix) recibió también dos Primetime Emmy a mejor película para TV, por San Junípero, y mejor guión para una película de TV, por el mismo episodio.

Otro momento emocionante de la noche fue el Primetime Emmy a mejor actor principal de una serie dramática, obtenido por Sterling K. Brown en This Is Us.

Tres de las series con más nominaciones a los Emmy 2017 -- como Westworld (22), Stranger Things (18) y Feud: Bette and Joan (18) -- debieron conformarse con premios en las categorías de Artes Creativas, reservadas a los rubros técnicos.

En la categoría de show de comedia, Saturday Night Live se llevó las estatuillas más importantes de la noche, como mejor serie de sketches de variedades, mejor actor de reparto de comedia (Alex Baldwin) y mejor actriz de reparto de comedia (Kate McKinnon).

La gala fue animada por el comediante Stephen Colbert.

