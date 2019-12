The Game Awards 2019: estos son los títulos anunciados

The Game Awards

El 12 de diciembre se celebró The Game Awards, una gala organizada por la industria de los videojuegos en la que se entregan los premios a los mejores juegos del año y en la que, además, se anuncian nuevos juegos. En esta última gala, el gran ganador ha sido Sekiro: Shadows Die Twice, pero también hemos tenido varias sorpresas como la presentación de una nueva Xbox y varios juegos que llegarán el año que viene. Vamos a hacer un repaso por lo que está por venir.

Ghost of Tsushima

Este nuevo juego de la desarrolladora Sucker Punch para PS4 llegará en verano de 2020. Durante The Game Awards pudimos ver un tráiler que muestra que está lleno de cinemáticas pero que también ofrecerá unos gráficos sorprendentes y una buena jugabilidad. El título está ambientado en el Japón feudal del siglo XIII y podría ser uno de los últimos juegos triple A que llegaría para PS4 antes de la aparición de la PS5.

Godfall

Uno de los grandes anuncios de esta gala ha sido el de Godfall, ya que es el primer videojuego que ha sido presentado oficialmente para la nueva PS5. Desarrollado por Gearbox, según su tráiler parece que se tratará de un juego ambientado en un mundo de fantasía lleno de combates encarnizados. Por el momento no hay fecha exacta de lanzamiento.

Dark Alliance

Dark Alliance es un juego de rol y acción en tercera persona que está ambientado en el universo de Dungeons & Dragons. Según se anunció en la gala, llegará a varias consolas, aunque no se ha especificado a cuáles y también para computadoras a finales de 2020.

Sons of the Forest

La desarrolladora, Endnight Games, anunció Sons of the Forest, la continuación de su aventura de supervivencia y terror The Forest, de la que no dio demasiados detalles, ni siquiera se sabe su fecha de lanzamiento aún, pero se espera que llegue solo a computadoras.

Bravely Default 2

Nintendo anunció que Bravely Default II, la secuela Bravely Default lanzado para la Nintendo 3DS en 2013, llegará 2020. Se trata de un juego de rol basado en un mundo mágico de hadas y elfos con formato colaborativo, en el que a pesar de que la historia será completamente nueva, habrá personajes que ya aparecieron en el título anterior.

Weird West

La desarrolladora Devolver Digital anunció que lanzará Weird West, un RPG de acción basado en el antiguo oeste con toques satánicos y oscuros. El juego no tiene aún fecha de lanzamiento ni plataformas confirmadas salvo computadoras.

Naraka: Bladepoint

24 Entertainment presentó Naraka: Bladepoint, una aventura de acción y combate multijugador de la que por ahora, no hay apenas detalles confirmados, ni siquiera sobre cuántos jugadores simultáneos podrán participar. La desarrolladora ha confirmado que el título llegará a computadoras y a Steam a lo largo de 2020.

Fast & Furious Crossroads

Por último Bandai Namco anunció Fast & Furious Crossroads, un juego de coches con aventura gráfica desarrollada por Slightly Mad Studios y ambientada en el universo de las películas del mismo nombre. El juego llegará en mayo de 2020 a PS4, Xbox One y computadoras.