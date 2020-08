The Fugitive lleva al límite el formato de episodios cortos de Quibi

Quibi

Es imposible hablar de una serie de Quibi sin enfocarse en su formato: pequeños episodios (quick bites o quibis), diseñados para ser consumidos en un dispositivo móvil.

De todo lo que he visto en la nueva plataforma —creada por Jeffrey Katzenberg y liderada por Meg Whitman—, The Fugitive es la que más pone al límite el concepto narrativo de los episodios cortos que fuerza a los creadores a ofrecer un momento dramático (cliffhanger, en inglés) cada diez minutos. Una tarea mucho más difícil que atrapar a un fugitivo en la ciudad de Los Ángeles, que es justo de lo que trata esta serie de la que pude ver los cuatro primeros "quibis".

The Fugitive es protagonizada por Kiefer Sutherland (24) y Boyd Holbrook (Narcos), con Natalie Martinez, Tiya Sircar, Brian Geraghty, Genesis Rodriguez, Glenn Howerton, Daniel David Stewart y Keilani Arellanes. Es dirigida por Stephen Hopkins y escrita por Nick Santora. Los productores son Stephen Hopkins, Basil Iwanyk, Tom Lassally y Albert Torres.

Hay que destacar que los ejecutivos de Quibi creen tanto en su formato que lograron venderle la idea a un sinnúmero de estrellas de Hollywood (quizá ayudados de algo de dinero, aunque no he leído por ninguna parte cuánto pudieron ganar por hacer los quibis). En este caso, The Fugitive se beneficia de la experiencia y de la intensidad de Sutherland, quien ya probó con la famosa serie 24 que puede mantener la atención de la audiencia y la tensión narrativa por muchos episodios.

A Sutherland lo acompaña Holbrook, a quien conocimos como el agente Steve Murphy en la primera versión de Narcos, dedicada a Pablo Escobar, en Netflix. Aunque siempre sentí que su actuación en Narcos padeció al estar a la sombra de la de Pedro Pascal, el fugitivo de Holbroke (Mike Ferro, un exconvicto que estuvo en la cárcel por un delito administrativo que colmó los titulares de los periódicos) es creíble como padre y como un individuo que intenta rehacer su vida.

El problema de esta serie, por lo menos en sus primeros episodios, es que el formato empuja al guionista a saltarse etapas y llegar a conclusiones de forma abrupta y un tanto fantasiosa. Esto provoca que Holbroke se convierta en sospechoso de un ataque terrorista en un instante y se alcance una serie de conclusiones facilonas cada diez minutos —como dicta el formato.

Si consideras que he visto menos de 40 minutos de la serie (los episodios son en realidad de 9 minutos o menos), eso corresponde a menos de un episodio entero de una serie de HBO. Sin embargo, ya tuve que ver cuatro momentos culminantes, unos más poderosos que otros.

Este es el mayor reto no solo de The Fugitive, sino de todas las series de Quibi: Cómo mantener ese ritmo y cómo lograr que la gente vuelva para el siguiente episodio. Quibi tomó la extraña decisión de liberar un episodio cada 24 horas, para un total de catorce. Mantener el interés por estos episodios tan cortos y pedirle a la gente que se espere un día entero para ver el próximo me parece un riesgo innecesario. ¿Por qué no mejor liberarlos todos a la vez?

¿Qué más te puedo decir de The Fugitive? Básicamente, es como un buen episodio de alguna serie policiaca de TV abierta, pero en segmentos cortos.

¿Vale la pena? Sí, si ya eres usuario de Quibi. ¿Me suscribiría a un nuevo servicio por esta serie? No.

The Fugitive se estrena el 3 de agosto en Quibi, con un nuevo episodio cada día hasta el 18 de agosto.