The Fresh Prince of Bel-Air tendrá un reboot, y no es ninguna comedia

The Fresh Prince of Bel-Air tiene un reboot en el horno, pero no es como te lo imaginas.

Will Smith, quien protagonizó la exitosa serie cómica durante seis temporadas en los 90 y el director de cine Morgan Cooper, se han unido para adaptar la serie a una dramática reinvención llamada Bel-Air, según reportó The Hollywood Reporter el 11 de agosto. Fuentes relacionadas con el proyecto dijeron que Bel-Air ha estado en proceso durante más de un año y que la idea nació de un clip de cuatro minutos producido por Cooper que se volvió viral cuando se publicó en marzo de 2019 en YouTube.

El video, que ya acumula más de 5 millones de visualizaciones, representa una versión dramática de la serie y llamó la atención de Will Smith, quién producirá la cinta junto con Quincy Jones, Benny Medina y los creadores de la serie original Andy y Susan Borowitz.

Según el medio fuente, aunque el proyecto está aún en las primeras fases de su desarrollo, diversas plataformas de streaming como HBO Max, Netflix y Peacock, el servicio de streaming de NBC Universal, ya están pujando por hacerse con los derechos para emitir el reboot.

The Fresh Prince of Bel-Air se estrenó en 1990 y consta de seis temporadas. La serie cuenta la historia de Will, un joven de Philadelphia que tras un altercado con una peligrosa pandilla de su barrio, es enviado por su madre a vivir con sus tíos millonarios al exclusivo barrio de Bel-Air en Los Ángeles.

