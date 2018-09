The First: un viaje a Marte que deja indiferente

Alan Markfield/Hulu

Hay series que apelan más al intelecto que a la emoción. Ese es el caso de The First, la nueva serie de Hulu que se estrena el 14 de septiembre y se destaca por ser la primera incursión de Sean Penn en una serie original producida por una plataforma de streaming.

Lo primero que llama la atención de The First –de la que CNET en Español tuvo acceso a los ocho episodios de la primera temporada– es que es muy ambiciosa. El tema que aborda lo amerita: los esfuerzos por llevar la primera misión tripulada a Marte. Lo novedoso es que The First se distancia de otros proyectos que han abordado el tema de los viajes al espacio, como The Martian (2015) o The Right Stuff (1983), por ejemplo, en los que el enfoque estaba en el heroísmo de los astronautas.

En The First también hay escenas de entrenamiento, coraje y sacrificio, pero la serie parece menos interesada en ellas que en los dramas personales de los protagonistas. Ese foco en la familia puede resultar algo desconcertante para el espectador, incluso aburrido. ¿Es una serie sobre cómo llevar una tripulación a Marte o sobre la hija drogadicta del personaje que interpreta Sean Penn? ¿Es un programa sobre el drama interno dentro de una organización como la NASA o sobre cómo la misión a Marte afecta la vida privada de los astronautas?

Original de Beau Willimon, creador de la versión estadounidense de House of Cards, The First es una serie que busca contar su historia de un modo diferente: juega con las expectativas del espectador e introduce ideas interesantes. Pero no puede decirse que logre a plenitud sus objetivos; es más fácil admirar la ambición de The First que ser conmovido por el drama que propone al espectador.

Si bien Sean Penn es su protagonista, The First es, en realidad, una historia coral; esto es, cuenta con un elenco de muchos personajes, en los que a veces el foco se centra en algunos de ellos, dejando a Penn en un papel secundario. La serie parece decir que llegar a Marte requiere el esfuerzo de muchos, así que la visión de un solo personaje no es suficiente para narrar toda la historia.

Según Hulu, The First trata sobre "la primera misión humana a Marte, y explora también los desafíos que conlleva dar los primeros pasos hacía la colonización interplanetaria. La historia se centra no solo en los astronautas, sino también en sus familias y seres queridos, así como en el equipo que supervisa la misión en la Tierra".

El centro de la serie es el personaje del astronauta Tom Hagerty, interpretado por Sean Penn, quien se debate entre la responsabilidad de cuidar a su hija Denise (Anna Jacoby-Heron) y las exigencias de Laz Ingram (Natascha McElhone), la presidenta de Vista, organización responsable, junto con la NASA, de la misión.

En lo que The First acierta totalmente en cómo muestra la tecnología. Nunca se dice en qué año transcurre la serie, pero se intuye que es en un futuro cercano. Todo luce como en la actualidad salvo en pequeños detalles. No es ciencia ficción, pues la tecnología que se muestra ya existe, solo que en The First aparece más avanzada, ya integrada en la vida de la gente.

Aquí resumimos algunas tecnologías que nos cautivaron en la serie:

Todos los autos son autónomos.

Los dispositivos se activan y apagan con comandos de voz.

Nadie usa teléfonos. Una señal en un brazalete alerta de una llamada entrante; la persona pone un dispositivo en su oído e inicia la conversación. Y la termina con una orden de voz ("End Call").

Las videollamadas son cosa del pasado. Cada uno se pone sus gafas y, mediante hologramas, aparece ante el otro.

Si la gente desea ver un video, se pone unas gafas, dice "sync" (sincronízate) y dos o más personas pueden ver lo mismo.

No hay televisores, sino pantallas de vidrio que, ante un comando de voz, muestran la señal.

Hay tabletas y computadoras de escritorio, pero son totalmente transparente y sin cables.

En el supermercado la gente paga con el teléfono móvil en un sensor ubicado en el propio estante donde está el producto.

Un periodista hace una entrevista telefónica y, para grabar la conversación, simplemente oprime un botón en su pulsera. Un detalle: el reportero, no obstante, toma notas en una libreta. "Eso es tan del siglo XX", le dice la entrevistada. "Escribir me ayuda a fijar las ideas. No toda innovación es progreso", le responde el periodista.

Pese a algunas frases pomposas y su ritmo atípico -- algunas escenas lucen cortadas en vez de finalizadas --, The First destaca por la calidad de su elenco (sobre todo Penn y Jacoby-Heron), la estupenda banda sonora compuesta por Colin Stetson (colaborador habitual de Arcade Fire y Bon Iver), la cinematografía, los efectos visuales y los cuatro directores que participan (cada uno filmó dos episodios): Agnieszka Holland, Daniel Sackheim, Deniz Gamze Ergüven y Ariel Kleiman.

En un momento en el que soñar con viajar a Marte está de moda, The First ofrece una imagen idealizada de la sociedad que podría lograrlo. Lástima que la travesía descrita por la serie no logre emocionar a los espectadores.

La serie The First se estrena el 14 de septiembre en Hulu.

