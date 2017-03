​

La premisa de The Fate of the Furious es clara: Dominic Toretto (Vin Diesel) traicionó a "la familia" al unirse a la terrorista Cipher (Charlize Theron). Dom es ahora el malo de la película.

Pero el nuevo tráiler de The Fate of the Furious, difundido el jueves, está más interesado en recordarles a los espectadores que lo importante es encontrar la manera más espectacular de destruir autos, bien sea en las calles de La Habana o Nueva York o en la gélida superficie de un glaciar en Islandia.

El filme -- que se estrena el próximo 14 de abril en EE.UU. -- no oculta ya su interés en posicionarse como una saga al estilo de James Bond, con locaciones exóticas, misiones peligrosas, autos veloces y gadgets que no lucirían mal en una película del agente 007.

En el caso de The Fate of the Furious los héroes -- liderados ahora por Hobbs (Dwayne Johnson) y Letty (Michelle Rodríguez) -- conducen un tanque y son perseguidos por misiles y torpedos lanzados desde un submarino en el Ártico.

Además, el avance concede amplio metraje a una escena -- filmada en parte en Cleveland pero ambientada en Nueva York -- en la que el personaje interpretado por Charlize Theron opera un software que le permite tomar el control de todos los autos de la ciudad y conducirlos desde una única computadora.

Como dice el personaje de Mr. Nobody (Kurt Russell), Cipher (Charlize Theron) "es la propia definición de lo que es un terrorista de alta tecnología".

The Fate of the Furious es la octava entrega de esta serie y fue dirigida por F. Gary Gray.

