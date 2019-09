The Falcon and the Winter Soldier: Estreno, tráilers, elenco y rumores

Marvel Studios

Si Falcon (Anthony Mackie) recibió el escudo de Captain America (Chris Evans) al final de Avengers: Endgame (2019), con el propósito de que sea el nuevo Capitán en las futuras películas del Universo Cinematográfico Marvel, ¿cuál podría ser la historia de la serie limitada The Falcon and the Winter Soldier que la futura plataforma de streaming Disney+ (Disney Plus) estrenará en 2020?

Se sabe que será una serie limitada de seis episodios y que expandirá la historia del grupo de personajes más cercano al Capitán América. Nos referimos a Sam Wilson (Mackie), el superhéroe con alas mecánicas y ahora protector del escudo de Captain America; Bucky Barnes (Sebastian Stan), el mejor amigo de Steve Rogers y conocido como el Soldado de Invierno; y Sharon Carter (Emily VanCamp), agente de S.H.I.E.L.D.

Kari Skogland -- veterana directora de series de TV como The Handmaid's Tale (por la que fue nominada a un premio Emmy en 2018), The Loudest Voice, Vikings, The Borgias y The Walking Dead, entre muchas otras -- es la encargada de dirigir los seis episodios de The Falcon and the Winter Soldier.

Los autores del guión son Derek Kolstad (autor de los guiones de las tres películas de John Wick, con Keanu Reeves) y Malcolm Spellman (Empire).

Marvel Studios introdujo el logotipo oficial de la serie el 21 de julio durante la conferencia Comic-Con 2019 de San Diego.

En abril de 2019, sin embargo, el logotipo del show era diferente.

Sinopsis

Marvel Studios no ha revelado cuál es el argumento de The Falcon and the Winter Soldier. Se sabe que se desarrollará después de los acontecimientos vistos en Avengers: Endgame, así que el escudo de Capitán América estará en poder de Falcon.

También se conoce quién será el villano del show: el Barón Zemo (Daniel Brühl), recordado por haber sido quien puso en acción los acontecimientos que condujeron a la ruptura de la amistad entre Tony Stark (Robert Downey Jr.) y Steve Rogers (Evans) en Captain America: Civil War (2016).

La serie introducirá al personaje de John Walker, conocido en las historietas como U.S. Agent, introducido en el cómic Captain America #323 (noviembre de 1986). Originalmente, Walker fue presentado como un villano con el nombre de Super-Patriot, con el propósito de mostrar el lado oscuro del patriotismo, a diferencia del Capitán América, que representa el lado positivo.

Originario de Georgia, al sur de Estados Unidos, Walker usa un traje negro, con estrellas y barras, parecido al usado por el Capitán América. De hecho, durante un tiempo en los cómics asume su identidad hasta que finalmente logra curarse de su psicosis, deja atrás la identidad de Super-Patriot y se convierte en U.S. Agent, formando parte de los llamados Avengers de la costa oeste.

El logotipo de The Falcon and the Winter Soldier incorpora el escudo del Capitán América, lo que podría sugerir que la trama podría centrarse en mantener el legado de Steve Rogers, sobre todo si se mantiene el ángulo de que U.S. Agent representa el lado oscuro del patriotismo.

Malcolm Spellman, uno de los guionistas de la serie, declaró a TV Guide durante el evento D23 de Disney de agosto de 2019, que el tono de The Falcon and the Winter Soldier se parecerá al de la primera película Lethal Weapon (1987), con Mel Gibson y Danny Glover, y luego citó a otros filmes con una pareja de policías como protagonistas, como Bad Boys (1995) y 48 Hrs. (1982). Todos son títulos que combinan acción y con momentos de comedia.

El primer póster del show, dado a conocer en el evento D23 de Disney, Anaheim, California, revela el nuevo traje de Falcon, que incorpora los colores del patriótico traje de Captain America, como el azul, el rojo y el blanco. Pero el propio Anthony Mackie aseguró que seguirá siendo Falcon en la nueva serie. "Soy el Falcon. Siempre seré el Falcon", declaró a Variety en el evento D23 de agosto de 2019.

Elenco o reparto

Los nombres confirmados por Disney para The Falcon and the Winter Soldier son:

Anthony Mackie (Sam Wilson/The Falcon)

Sebastian Stan (Bucky Barnes/The Winter Soldier)

Emily VanCamp (Sharon Carter)

Daniel Brühl (Zemon)

Wyatt Russell (John Walker/U.S. Agent)



El personaje de U.S. Agent es interpretado por Wyatt Russell (protagonista de Overlord), hijo de las estrellas Kurt Russell y Goldie Hawn.

El actor Anthony Mackie compartió una imagen de parte del elenco de la serie el pasado septiembre.

Tráiler

Todavía no se han difundido avances o videos detrás de cámara de The Falcon and the Winter Soldier, pero por ahora solo disponemos del tráiler de presentación de la plataforma Disney+ (Disney Plus), mostrado el 23 de agosto de 2019 en el evento D23 de Disney, celebrado en Anaheim, California.

Fechas de estreno

Disney anunció en la Comic-Con 2019 de San Diego que The Falcon and the Winter Soldier se estrenará en Disney Plus en el otoño de 2020. Todavía no hay fecha específica de lanzamiento. Esta plataforma de streaming será lanzada el 12 de noviembre en Estados Unidos. CNET en Español preparó una nota con toda la información de las series, películas y planes de suscripción de Disney Plus.

Es probable que la serie sea emitida con la frecuencia de un episodio nuevo cada semana hasta completar su historia. Puedes consultar nuestro artículo en CNET en Español sobre las fechas de lanzamiento y detalles de todos los títulos que integran la Fase 4 del Universo Cinematográfico Marvel.

Reseña o crítica

Todavía no hemos visto The Falcon and the Winter Soldier, pues se estrena a finales de 2020. Sigue visitando CNET en Español para leer acerca de lo que nos ha parecido esta serie.

Nota del editor: Esta nota se actualiza regularmente con información actualizada sobre este título.

