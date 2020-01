The Falcon and the Winter Soldier adelanta su estreno en Disney Plus: reporte

Marvel Studios

Si The Mandalorian hizo maravillas para Star Wars en Disney Plus en 2019, el servicio de streaming quiere probar suerte cuanto antes con sus series de superhéroes de Marvel. La página Web Deadline reveló que Disney adelantó a agosto el estreno de The Falcon and the Winter Soldier, previsto originalmente para otoño de 2020.

Deadline también publicó que el actor Noah Mills (The Enemy Within) se sumó al elenco del show, que ya cuenta con Anthony Mackie, Sebastian Stan, Daniel Bruhl, Emily VanCamp, Wyatt Russell, Desmond Chiam y Miki Ishikawa.

Poco se sabe del argumento de la serie, salvo que Falcon (Mackie) y Bucky Barnes (Stan) se enfrentarán nuevamente al Barón Zemo (Bruhl), el villano de la película Captain America: Civil War (2016), y que aparecerá un famoso personaje de los cómics llamado Super Patriot, que será interpretado por Wyatt Russell, hijo de Kurt Russell.

Dirigida por Kari Skogland, Falcon and the Winter Soldier todavía no cuenta con fecha específica de estreno en agosto en Disney Plus.