‘The Defenders’: Los superhéroes regresan en buena forma

El atractivo de los equipos de superhéroes es innegable. En las historietas de Marvel Comics hay 44, DC Comics cuenta con 47. En el cine de los años 60 hubo películas que reunían a Hércules, Sansón y Maciste; o ensamblaban equipos de héroes con distintas habilidades, como los vaqueros de The Magnificent Seven (1960).

La miniserie The Defenders -- que Netflix estrena el próximo 18 de agosto -- apela a esta fascinación por los equipos de héroes, pues reúne a los cuatro personajes de las historietas con series propias en Netflix: Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage y Iron Fist.

CNET en Español tuvo acceso a los primeros cuatro episodios de esta miniserie de ocho capítulos. Pese a no ser la serie completa, estos primeros cuatro episodios son un buen balance para valorarla, pues introducen la historia y a los personajes; y detallan el momento en que finalmente deciden trabajar juntos.

The Defenders es una mejora en comparación con la fallida Iron Fist (2017) y resulta evidente que Marvel decidió poner cuidado en los aspectos débiles de Iron Fist. Así, The Defenders cuenta con mejores coreografías de combates, edición, cinematografía y estructura dramática.

Sin tener el arrojo visual de Legion (FX), The Defenders logra un buen balance al ofrecer una historia propia pero que avanza también la mitología de cada uno de los superhéroes en sus series personales en Netflix.

Ese reto es, sobre todo, evidente en los primeros episodios, en los que los cuatro superhéroes son presentados y se presenta a los espectadores -- sobre todo si son espectadores que acuden a The Defenders sin haber visto antes las otras series -- en qué andan metidos nuestros héroes al momento en que empieza la miniserie.

Llama la atención cómo, al inicio de The Defenders, cada personaje principal es mostrado en el estilo visual y temático de su propia serie: Daredevil (Charlie Cox), aquejado por las dudas; Luke Cage (Mike Colter), protegiendo Harlem, al ritmo de hip-hop; Jessica Jones (Krysten Ritter), dedicada a las labores detectivescas; y Iron Fist (Finn Jones), enfrascado en su lucha contra la organización malévola The Hand.

Los showrunners de The Defenders, Marco Ramírez y Doug Petrie, concibieron una miniserie que se inicia con algo de lentitud y se toma su tiempo para introducir nuevamente a los protagonistas y develar quiénes son los villanos de la temporada.

Pero una vez que están las piezas colocadas, The Defenders adquiere velocidad y presenta una vistosa escena de acción -- que culmina en un pasillo, como era de esperar -- muy bien coreografiada y que exhibe el estilo de pelea de cada superhéroe.

A diferencia de The Avengers -- otro equipo de Marvel --, The Defenders es un grupo de superhéroes que suelen actuar en solitario, más ocupados en resolver asuntos locales y problemas que aquejan a los pobladores de Nueva York.

Esta idea es acentuada por los títulos de crédito diseñados por la empresa Elastic -- los mismos de Game of Thrones, True Detective y Westworld, entre otros -- que recrea las siluetas de los cuatro defensores sobre una vista cenital de las calles de la Gran Manzana.

La clave para que cuatro superhéroes individuales -- y con agendas diferentes -- acepten trabajar juntos reside en la villana de la serie, un misterioso personaje llamado Alexandra, interpretada por la leyenda Sigourney Weaver (Alien, Avatar).

Alexandra parece liderar a la organización The Hand pero sus objetivos ulteriores no se revelan al menos en los primeros cuatro episodios de la miniserie. Cabe imaginar que la amenaza para Nueva York es mayúscula, lo que representa un desafío interesante para The Defenders y provoca el deseo en el espectador de ver cómo concluye la trama.

El elenco -- que reúne también a los actores secundarios de las cuatro series previas -- es una de sus fortalezas, especialmente Krysten Ritter (con sus frases sarcásticas), Sigourney Weaver y Charlie Cox.

En el cada vez más competido mundo de los superhéroes en la pantalla chica, The Defenders da la pelea y reafirma la validez de la apuesta que Netflix hizo con Marvel.

The Defenders se estrena en Netflix el próximo 18 de agosto.

