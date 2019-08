The Dark Crystal Age of Resistance: nuevo video explora el universo de la serie

Netflix

Aunque The Dark Crystal (1982) es una película de culto, quizás pocos recuerden los detalles de su historia. Así que Netflix lanzó el martes un video detrás de cámara que explora la trama y muestra el ambicioso nivel de producción de la serie The Dark Crystal: Age of Resistance, que se estrena el 30 de agosto y sirve como precuela a la película de 1982.

La serie, al igual que la película, usa marionetas para dar vida a los personajes y Netflix se apoyó en el mismo equipo que produjo el filme de 1982 para crear esta original historia del género fantástico: el artista Brian Froud, a cargo de los diseños; y la empresa The Jim Henson Creature Shop, para crear las marionetas y los escenarios.

En el video aparecen los actores Simon Pegg (Shaun of the Dead), Natalie Dormer (Game of Thrones), Taron Egerton (Rocketman) y Jason Isaacs (Lucius Malfoy en las películas de la saga Harry Potter), junto con los productores ejecutivos Jeffrey Addiss y Lisa Henson (hija de Jim Henson, creador de los Muppets y de la original The Dark Crystal).

The Dark Crystal: Age of Resistance trata sobre lo siguiente: "El mundo de Thra está muriendo. El Cristal de la Verdad está en el corazón de Thra, una fuente de poder incalculable. Pero está dañado, corrompido por los malvados Skeksis, y una enfermedad se extiende por toda la Tierra. Cuando tres Gelfling descubren la horrible verdad detrás del poder de los Skeksis, da inicio a una aventura mientras se encienden los fuegos de la rebelión y comienza una batalla épica por el planeta".

La primera temporada de The Dark Crystal: Age of Resistance se estrena el 30 de agosto en Netflix.