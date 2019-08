The Dark Crystal Age of Resistance: Tráiler final revela un nuevo mundo

Netflix

En una propuesta que combina marionetas y escenarios construidos en estudio con efectos visuales hechos en computadora, Netflix apela a la nostalgia de los fanáticos de la película The Dark Crystal (1982) con la serie The Dark Crystal: Age of Resistance, que la plataforma estrena el 30 de agosto y del que lanzó el martes 13 de agosto su tráiler final.

La serie, perteneciente al género fantástico, dispone de una primera temporada de 10 episodios y, según indica Netflix en su comunicado, funciona como una precuela a la película de 1982, película creada y dirigida por Jim Henson (The Muppets) y que contó con los diseñados del legendario ilustrador Brian Froud.

Age of Resistance se inspira en aquel filme para contar una nueva historia, ambientada muchos años antes de los eventos descritos en la película de 1982.

Según la sinopsis de Netflix, The Dark Crystal: Age of Resistance plantea el siguiente argumento:

"El mundo de Thra está muriendo. El Cristal de la Verdad está en el corazón de Thra, una fuente de poder incalculable. Pero está dañado, corrompido por los malvados Skeksis, y una enfermedad se extiende por toda la Tierra. Cuando tres Gelfling descubren la horrible verdad detrás del poder de los Skeksis, da inicio a una aventura mientras se encienden los fuegos de la rebelión y comienza una batalla épica por el planeta".

El elenco de voces en inglés del show incluye a varias estrellas del cine y la televisión. Los Gelfling protagonistas están interpretados por Taron Egerton (Rocketman), Caitriona Balfe (Outlander), Alicia Vikander (Tomb Raider), Lena Headey (Game of Thrones), Anya Taylor-Joy (The Witch), Nathalie Emmanuel (Game of Thrones), Helena Bonham Carter (The King's Speech), Harris Dickinson (Maleficent 2), Natalie Dormer (Game of Thrones), Eddie Izzard (Hannibal), Theo James (The Divergent Series), Toby Jones (Tinker Tailor Soldier Spy), Shazad Latif (Star Trek: Discovery), Gugu Mbatha-Raw (Black Mirror: San Junipero), Mark Strong (Kingsman) y Hannah John-Kamen (Game of Thrones).

El talento de voces asignado a los malvados Skeksis y a los Místicos también es de alto nivel: Mark Hamill (Star Wars), Andy Samberg (Brooklyn Nine Nine), Benedict Wong (Avengers: Endgame), Awkwafina (Crazy Rich Asians), Harvey Fierstein (Torch Song Trilogy), Ralph Ineson (Game of Thrones), Jason Isaacs (The OA), Keegan-Michael Key (Key and Peele), Ólafur Darri Ólafsson (True Detective) y Simon Pegg (Mission Impossible). Sigourney Weaver (Alien) es quien narra en inglés la historia.

La primera temporada de The Dark Crystal: Age of Resistance se estrena el 30 de agosto en Netflix.