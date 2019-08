The Dark Crystal Age of Resistance: Una épica fantasía creada con marionetas

Kevin Baker/Netflix

De todas las series a estrenarse en 2019, The Dark Crystal: Age of Resistance es una de las más arriesgadas y ambiciosas. Es una historia contada a través de marionetas y figuras animatrónicas. Su elenco de personajes es amplio, con distintas especies y razas. Y su mitología y geografía es compleja y rica, digna de la Tierra Media de Tolkien. Y, pese a que una serie con "muñecos" puede parecer infantil, The Dark Crystal: Age of Resistance es una serie seria y exigente, definitivamente pensada para el público juvenil y adulto.

Que Netflix haya apostado por producir una serie con estos desafíos y ambiciones es digno de elogio. Resta saber si el público aceptará con el mismo entusiasmo su propuesta afincada en el género de la fantasía y la aventura.

The Dark Crystal: Age of Resistance se estrena en Netflix el 30 de agosto y CNET en Español tuvo acceso a los diez episodios de su primera temporada para elaborar esta reseña.

En una era en la que impera la animación realista creada en computadora -- como la nueva The Lion King (2019) --, resulta digno de admiración que los creadores de la serie hayan logrado el apoyo para crear el show con la misma tecnología del filme original, The Dark Crystal (1982), del que The Dark Crystal: Age of Resistance es una precuela.

La película de 1982 fue concebida por Jim Henson, creador de Los Muppets. Henson dirigió el filme junto con Frank Oz y contó con los diseños del legendario ilustrador del género de fantasía Brian Froud. Todos los escenarios fueron creados en estudio y los personajes consistían en marionetas. Fue considerada una película sofisticada en su época, por su propuesta y efectos visuales, erigiéndose en una obra de culto.

La hija de Henson, Lisa Henson, es ahora la productora ejecutiva de The Dark Crystal: Age of Resistance; y la empresa de efectos visuales que participó en la película de 1982, Jim Henson's Creature Shop, se hizo cargo de construir los escenarios y los personajes de la nueva serie. Brian Froud, creador de los diseños originales, también trabaja en la serie, a cargo de todos los diseños y del vestuario de las marionetas.

Solo se usaron efectos visuales creados en computadora para las grandes vistas panorámicas de los paisajes y para borrar a los operadores de las marionetas en algunas tomas que se hacían ante una pantalla verde.

Al ser una precuela, The Dark Crystal: Age of Resistance sucede muchos antes de los eventos descritos en la película de 1982. La historia se desarrolla en el planeta Thra, cuyo corazón y fuente de toda vida es el llamado Cristal de la Verdad. Su protectora desde tiempos inmemoriales es Aughra.

Pero Madre Aughra delegó el cuidado del Cristal de la Verdad a una raza de seres parecidos a los buitres llamada los skeksis. Estos personajes usan el Cristal para prolongar su propia vida, lo que ha drenado de energía al planeta. Thra está muriendo y se ha desatado una energía que corrompe todo lo que toca llamada El Oscurecimiento (The Darkening), que pone en peligro a todas las criaturas del planeta.

Los Skeksis ocultan este hecho de Madre Aughra y de todos los habitantes de Thra. Pero tres gelfling -- criaturas armoniosas parecidas a los elfos de Tolkien -- descubren lo que está ocurriendo y les corresponderá convencer a todos los seres vivos de Thra de las acciones malvadas de los skeksis, dando origen a una rebelión que detenga la destrucción del Cristal encantado.

Algo que consigue la serie es expandir el mundo de la película. Los gelfling están divididos en clanes, cada uno con su diferente cultura, trajes y manera de concebir el mundo. Hay los que viven en las montañas y aprecian los libros; los del bosque, son fieros guerreros; y están quienes habitan las cuevas, con ojos más grandes para poder ver en la oscuridad y conectados con la madre tierra.

En la serie se mencionan espadas mágicas y libros sagrados, con viajes a través de desiertos, bosques y cavernas. Hay castillos y mazmorras, peleas entre clanes y villanos desalmados. Hay personajes que mueren y otros se redimen.

En fin, los creadores de The Dark Crystal: Age of Resistance han estudiado el género de la fantasía y aplicado algunas de sus lecciones en la serie. Hay ecos de la Tierra Media de The Lord of the Rings y los clanes gelfling evocan a las tribus de la serie animada Avatar: The Last Airbender.

Los fanáticos de la película The Dark Crystal encontrarán muchas referencias al filme de 1982 y disfrutarán, en especial, al despliegue que la historia concede a los skeksis. Estos villanos -- cuyo patetismo da pie a muchos momentos de humor -- son quizás lo más logrado de la serie, especialmente el personaje del Chambelán, cuya voz en inglés es aportada por el actor Simon Pegg.

Kevin Baker/Netflix

The Dark Crystal es un ejemplo cabal de un universo de ficción y de narrativa transmedia pues, además de la serie de Netflix y del filme de 1982, su historia también ha sido protagonista de dos novelas gráficas, una serie de novelas para jóvenes y un videojuego.

Una recomendación: esta es una serie que debe escucharse en su audio original, pues cuenta con un elenco estelar de voces en inglés: Taron Egerton (Rocketman), Caitriona Balfe (Outlander), Alicia Vikander (Tomb Raider), Lena Headey (Game of Thrones), Anya Taylor-Joy (The Witch), Nathalie Emmanuel (Game of Thrones), Helena Bonham Carter (The King's Speech), Natalie Dormer (Game of Thrones), Gugu Mbatha-Raw (Black Mirror: San Junipero), Mark Strong (Kingsman), Mark Hamill (Star Wars), Andy Samberg (Brooklyn Nine Nine), Benedict Wong (Avengers: Endgame), Awkwafina (Crazy Rich Asians), Jason Isaacs (The OA), Keegan-Michael Key (Key and Peele), Simon Pegg (Mission Impossible) y Sigourney Weaver (Alien), como la narradora, entre muchos otros.

La primera temporada de The Dark Crystal: Age of Resistance se estrena el 30 de agosto en Netflix.