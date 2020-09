The Boys 2: Las claves de los primeros tres episodios

Amazon Prime Video

La segunda temporada de The Boys está llena de referencias a la cultura pop. Aquí reunimos a las más importantes pero no divulgaremos spoilers muy importantes de la trama. La idea de esta nota es destacar aquellos detalles que quizás pasaste por alto. Por supuesto, recomendamos su lectura solo si viste los primeros tres episodios de la temporada 2, lanzados el viernes 4 de septiembre en .

Episodio 1

Se titula "The Big Ride". Los minutos iniciales, con Black Noir atacando a un terrorista con superpoderes en Siria, suena al ritmo de la canción "Sympathy for the Devil", de los Rolling Stones.

Pero no es el único tema musical que escucharemos en el episodio; de hecho, toda la segunda temporada está amenizada por canciones de Billy Joel, ya que Hughie Campbell (Jack Quaid) es un gran fanático del músico y compositor. En el primer episodio, la canción de Joel que se escucha es Pressure.

Las camisetas de los personajes son también una fuente de referencias; destacan las de Hughie, que siempre aluden a estrellas de rock de los años 1970 y 1980, y las de Mother's Milk (Laz Alonso), de artistas de hip-hop. En el primer episodio, Mother's Milk viste una camiseta de Wu-Tang Clan y Hughie una de James Taylor.

El cameo importante del episodio pertenece al actor Seth Rogen, quien es también productor de The Boys en la vida real.

La parodia principal está dirigida a la Cienciología, pues en el capítulo se menciona a la llamada Church of the Collective, culto muy poderoso que intenta reclutar a superhéroes y se pone como meta captar para sus filas a The Deep (Chance Crawford).

Atentos a los diálogos, en los que hay más referencias a la cultura pop que en una película de Quentin Tarantino. Los personajes hablan de Lee Marvin (famoso actor del cine de acción de la década de 1960), Katniss Everdeen (la heroína de la saga The Hunger Games) y Harry Potter.

En el primer episodio también se menciona por primera vez en la serie a Soldier Boy, el primer superhéroe al que le inyectaron el Compuesto V en la Segunda Guerra Mundial. Este personaje será interpretado por el actor Jensen Ackles (Supernatural) en la tercera temporada de The Boys.

Episodio 2

El segundo episodio se titula Proper Preparation and Planning. El gran cameo de este capítulo pertenece al actor y comediante Patton Oswalt. Pero es un cameo en el que solo escuchamos su voz. En una escena del episodio, un superhéroe llamado Eagle the Archer le da un té con alucinógenos a The Deep, para que emprenda un "camino de autoconocimiento" y confronte su actitud misógina. En la alucinación, The Deep entabla conversación con sus branquias. Y la voz de las branquias es aportada por Oswalt.

Hughie se dedica en el episodio a ver el video musical de la canción "You're Only Human (Second Wind)" de Billy Joel, que trata de un ángel que ayuda a un muchacho que está a punto de suicidarse mostrándole todas las cosas buenas de la vida que se perdería.

El creador de The Boys, Erick Kripke, contó a ABC News Radio que incluso contemplaron recrear el video musical de esta canción de 1985 con un cameo de Billy Joel, pero resultaba tan costoso que desecharon la idea.

En el episodio hay una mención al personaje de Pippi Longstocking -- Pipi Calzaslargas en español --, personaje literario creado en 1945 por la escritora sueca Astrid Lindgren.

La otra canción importante que suena en el episodio es "Psycho Killer" por la banda Talking Heads y que es una obvia referencia al estado mental de la superhéroe Stormfront (Aya Cash).

Episodio 3

El tercer episodio se titula "Over the Hill with the Swords of a Thousand Men" (Sobre la colina con las espadas de mil hombres), que es tomada de la letra de la canción "Swords of a Thousand Men" (1981) por la banda Tenpole Tudor, y que también es el título del ejemplar #63 de la historieta The Boys.

Nuevamente figura la canción "You're Only Human (Second Wind)" de Billy Joel.

Hay una secuencia en la que el director a cargo de la película sobre Los Siete viste una camiseta que dice Fassbinder con la tipografía de la banda Metallica. Es una camiseta muy popular entre cinéfilos, pues es una referencia al director alemán Rainer Werner Fassbinder (1945-1982). En esta secuencia, el director de la película sobre Los Siete afirma que Lin-Manuel Miranda está interesado en hacer la voz de Translucent en el filme.

En este capítulo vemos que Becca (Shantel VanSanten) tiene la norma de que un día a la semana ella y su hijo Ryan (Cameron Crovetti) solo hablan en español durante el desayuno, lo que molesta a Homelander (Antony Starr).

La segunda temporada de The Boys se estrenó el 4 de septiembre de 2020 en Amazon Prime Video, haciendo disponibles los primeros tres episodios. Luego, cada viernes se estrenará un nuevo capítulo hasta llegar al episodio final de temporada, que será lanzado el 9 de octubre de 2020.