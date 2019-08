The Boys 2: Estreno, nuevos personajes y todo lo que sabemos

El género de superhéroes tiene vida más allá de Marvel, y Amazon Prime Video puede dar fe de ello con el éxito de The Boys, la serie que se estrenó en 2019 en su plataforma y que en 2020 tendrá su segunda parte.

The Boys es una adaptación a la televisión del cómic que escribió Garth Ennis (Preacher, Hellblazer, Hitman), un autor reconocido por colocar a sus personajes en los límites de la ética y la moral. Las ilustraciones están a cargo de Darrick Robertson (Transmetropolitan).

Season 2 is coming, and bringing a whole new diabolical supe to The Seven. Aya Cash suits up as Stormfront. #TheBoysTV #SDCC pic.twitter.com/TJ0fKgHE7F — The Boys (@TheBoysTV) July 19, 2019

Si no has visto esta serie, te resumimos su premisa sin spoilers: los superhéroes están entre nosotros, pero muchos se han corrompido. Un grupo llamado The Seven reúne a los más perversos y para contrarrestar el poder de estos falsos y peligrosos ídolos, la CIA crea The Boys, un grupo de humanos con poderes que no han descubierto o que deben pulir.

La primera temporada de la serie, que se estrenó el 26 de julio de 2019, se centró en Billy Butcher (Karl Urban) y el nuevo recluta para The Boys, Hughie Campbell (Jack Quaid). Ambos sufrieron pérdidas irreparables, lo que les une, en una extraña relación casi paterno filial.

Algunos encontrarán similitudes entre The Boys y Watchmen. Sin embargo, la obra de Garth Ennis y Darrick Robertson es más violenta, políticamente incorrecta, con un humor muy retorcido y un gran signo de distinción: mucha, pero mucha sangre.

¿De qué va la segunda temporada?

Como suele suceder con cualquier adaptación, la primera temporada de The Boys dejó muy buen sabor, pero también muchas críticas por la ausencia de algunos personajes que son importantes en el cómic. Probablemente esto abre la puerta para la segunda temporada: nuevos héroes, villanos y más gore.

Detrás de The Boys se encuentran tres mentes maestras: Eric Kripke (Sobrenatural); Evan Goldberg (Preacher) y el famoso actor, productor y escritor Seth Rogen (This Is the End). Con esos nombres, y las obras en las que han trabajado, solo se puede esperar que el regreso sea más grande, en todos los sentidos.

Rogen y Kripke anunciaron la segunda temporada, durante las actividades de la Comic-Con 2019 este año. Entre las novedades, se coló que la actriz Aya Cash (You're the Worst) interpretaría a una superheroína llamada Stormfront.

Stormfront, en la historia original, es un hombre Neo-Nazi que cree ser la reencarnación de un vikingo, pero en realidad es el resultado de un experimento de súper soldado, como le sucedió al Captain America. Recordemos que en esta serie, The Seven representa la cara apuesta de famosos caracteres: Homelander (Superman), Translucent (el Hombre Invisible), Black Noir (Batman), Deep (Aquaman), A-Train (Flash) y Queen Maeve (Wonder Woman).

Igualmente, en entrevista con Entertainment Weekly, Kripke habló de la segunda temporada y se refirió a Terror, el perro de Billy Butcher en el cómic.

"Sentimos, como escritores, que los fans lo necesitan. Tuvimos que confrontar la situación y tener un molesto episodio para grabar con el perro, y luego al final el perro volverá al lugar seguro y cómodo donde ha estado durante el resto de la serie. Pero sale del retiro para una misión más con Butcher, por lo que al menos podemos tener a Butcher con Terror en un gran episodio", dijo el showrunner.

También mencionó a Jack de Júpiter, uno de los integrantes de The Seven que hasta ahora no ha aparecido. Si bien no ingresaría como un nuevo personaje, sí podría hacer un cameo. Sobre los poderes de Stormfront, la describió como una combinación entre Thor y Shazam.

Además, es probable que en la nueva entrega, Rogen esté frente a las cámaras.

I’m proud to be part of the VCU (The Vought Cinematic Universe). #TheBoysTV comes out on Amazon Prime on Friday. pic.twitter.com/RLxDGwscVo — Seth Rogen (@Sethrogen) July 24, 2019

En la reseña de The Boys para CNET en Español, nuestro editor Gabriel Sama escribió: "En este mundo, los superhéroes te rescatan y salvan la vida, pero también te venden cereal, pasta de dientes y revistas de supermercado". A esa lista se incluye que hacen películas. De hecho, todos los integrantes de The Seven protagonizan sus propios filmes, obviamente se trata de un guiño a Marvel.

"En la temporada 2, estamos filmando una película dentro de un [show] llamado Dawn of the Seven, y todos estamos hablando de que ¿no sería genial si Seth fuera uno de los personajes principales de esa película, como el agente Coulson del grupo? Si su agenda lo permite, lo haremos", dijo Kripke.

Phillip "Phil" Coulson es un personaje interpretado por Clark Gregg en las películas y series de televisión del Universo cinematográfico de Marvel. Es un miembro de alto rango de la agencia de espionaje S.H.I.E.L.D.

Finalmente, una veta que podía ser esencial en la segunda parte, es el desconocimiento del origen de los superpoderes de los protagonistas. Todo proviene de un compuesto denominado V. Sin embargo, el público cree que los superhéroes son dioses. De hacerse publica esta información, todo podría cambiar.

De todas formas, es importante tener en cuenta que el cómic contó con 72 números, recopilados en 12 tomos, de manera que las posibilidades a explorar en las siguientes temporadas son infinitas.

Elenco confirmado

La serie, como hemos dicho, presenta dos bandos y los mismos seguirían luchando en una segunda parte.

The Boys está integrado por Hughie (Jack Quaid), Billy Butcher (Karl Urban), Mother's Milk (Laz Alonso), Frenchie (Tomer Capon), y The Female (Karen Fukuhara). Simon Pegg tiene un cameo como el padre de Hughie.

The Seven (los siete) son: Homelander (Antony Starr), (Erin Moriarty), Queen Maeve (Dominique McElligott), A-Train (Jessie T.Usher), The Deep (Chace Crawford) y Black Noir (Nathan Mitchell). En la segunda parte se unirá Stormfront (Aya Cash). Madelyn Stillwell (Elisabeth Shue) es el cerebro de la organización Vought, enemiga de la CIA, y dueña de los superhéroes.

Tráiler, imágenes y fecha de estreno

Una semana antes del estreno de la serie, Amazon renovó The Boys para una segunda entrega. Se espera que se estrene, según los rumores, a finales de 2020. Mientras tanto, el showrunner Eric Kripke publicó el 10 de agosto una foto, que confirma la grabación de nuevos capítulos.

En la imagen se reconocen los rostros salpicados de sangre de Frenchie (Tomar Capon), The Female (Karen Fukuhara), Hughie ( Jack Quaid) y Mother's Milk (Laz Alonso). Junto al grupo, también aparece el propio Kripke en el medio de los protagonistas.

"Como pueden ver, estamos a la altura de nuestros viejos trucos", escribió Kirpke en el mensaje, que puedes ver a continuación:

Esa es la única imagen que se tiene de la segunda temporada, que se está rodando en Toronto, Canadá. Por ahora no hay tráiler, pero apenas se conozcan más detalles de esta serie, actualizaremos esta nota.