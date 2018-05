Roger Cheng/CNET

Elon Musk finalmente tiró de la manta y nos dejó conocer hacia dónde se dirige The Boring Company. Y, bueno, definitivamente no es nada aburrido.

El empresario multimillonario mostró el jueves su concepto para el Loop, un sistema de "transporte público personalizado" que transporta a 16 personas y viaja a 150 millas por hora (casi 250km/h), lo que podría llevarte desde el centro de Los Ángeles al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles en ocho minutos en un tubo vacío. Su tarifa proyectada para las personas sería de solo US$1. También dijo que imagina de docenas a cientos de pequeñas estaciones, aproximadamente del tamaño de un lugar de estacionamiento de automóviles simple o doble, para aliviar el tráfico en cualquier punto.

Musk también dio a conocer los detalles del proyecto, que incluye 2.7 millas de túnel que correrá de norte a sur en paralelo a la carretera interestatal 405. Se financiará de manera privada y no se utilizará para el transporte público. Musk dio las declaraciones frente a aproximadamente 750 personas que se agolpaban en los bancos del Templo Leo Baeck en Los Ángeles, que se encuentra junto a la autopista I-405 cerca del Centro Getty.

Musk, quien es conocido por hacer grandes promesas, no proporcionó un marco de tiempo para el proyecto.

Sus comentarios proporcionaron la mayoría de los detalles sobre lo que quiere hacer con estos vastos túneles subterráneos después de dos años de mostrarnos el avance de los trabajos. Musk creó The Boring Company, que pasó el último año cavando túneles subterráneos en Los Ángeles, para ampliar su visión de crear una nueva forma de transporte, y para salir de ese asqueroso tráfico de Los Ángeles, sobre el que se ha quejado en innumerables ocasiones.

"Es la única forma en que podemos pensar para abordar los problemas crónicos de tráfico en las principales ciudades", dijo Musk en el evento. Agregó que durante los 16 años que ha vivido en Los Ángeles, la autopista 405 "varió entre los siete y los ocho niveles del infierno" y culpó al inicio demorado del evento por el tráfico.

Musk, el extravagante ejecutivo de tecnología es una referencia obligada que debes seguir en Twitter, ha dicho que The Boring Company ocupa entre el 2 y el 3 por ciento de su tiempo, y que esencialmente es un hobby mientras dirige sus otros dos: sí, dos empresas, Tesla y Space X. Hace una semana tuiteó que su primer túnel en Los Ángeles está casi terminado.

Estos túneles aún no forman parte de su gran idea de un sistema "Hyperloop", que transportaría personas o cosas en tubos que viajan a velocidades de línea aérea, pero a un costo mucho más bajo. Al menos no todavía. Musk dijo previamente que Boring Company está involucrada en proyectos de Hyperloop propuestos, incluido uno para la costa este de los EE. UU. Después de revelar la idea de usar cápsulas presurizadas para volar a través de tubos a velocidades insanas en 2012, Musk inicialmente permitió que otras startups trabajaran la idea. Pero el año pasado, The Boring Company obtuvo la aprobación para construir un Hyperloop entre Nueva York y Washington, DC, lo que marcó el camino de su empresa.

Musk dijo que los túneles de Los Ángeles utilizarían un enfoque diferente. Aproximadamente una hora antes de que comenzara el evento, él retuiteó un tuit de Metro Los Angeles sobre el trabajo en su túnel de prueba de concepto bajo Sepulveda Boulevard. "Seremos socios en el futuro", dijo el comunicado. En el evento, Musk reiteró que estaba trabajando con la ciudad y estaba entusiasmado por complementar el sistema de metro de la ciudad.

La idea es que The Boring Company tomaría el método y el modelo de hacer túneles en Los Ángeles y eventualmente lo llevaría a otras ciudades importantes con problemas de tráfico. "Si puedes construir un túnel en Los Ángeles, puedes construirlo en cualquier lugar", dijo.

En marzo, mostró una animación de personas que viajaban en elegantes minibuses que pasaban por los túneles subterráneos. Ese video fue reproducido nuevamente el jueves. También se ha sugerido que los peatones, las bicicletas y el transporte público tendrán acceso prioritario al sistema.

The Boring Company, el hermano mucho más pequeño que las otras empresas de Musk, ha recurrido a algunos productos no ortodoxos para su financiación. La compañía recaudó US$7.5 millones vendiendo lanzallamas a US$500 con el logo de la compañía -- se supone que llegarán en la primavera --. Musk también se burló de los planes de vender grandes ladrillos tipo lego hechos de rocas aburridas.